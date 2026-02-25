El asalto del Villarreal al Camp Nou a la memoria de Llaneza

Ganar seis veces en liga en Primera División como visitante ante el FC Barcelona no está al alcance de muchos equipos. El Villarreal CF puede alardear de tener un currículo más que dingo en sus salidas a la Ciudad Condal ante los azulgrana en la máxima categoría del fútbol español. Desde la primera vez que el Submarino jugó en casa de los culés, el 13 de diciembre del 1998, con triunfo 1-3 groguet por cierto, los amarillos han sido capaces de no salir derrotado en 10 de sus 25 partidos disputados allí: con seis triunfos, cuatro empates y 15 victorias del Barça.

Son cifras notables que muy pocos clubs terrenales pueden presentar, siendo cuatro de dichos éxitos en el Camp Nou y las dos últimas victorias, que coinciden con las dos visitas más recientes, fueron en el Estadio Olímpico Lluís Companys, con encuentros realmente brillantes y para enmarcar.

Instante del 0-1 de Pedraza en el Camp Nou ante el Barcelona en 2022. / EFE

Ahora, este próximo sábado, coincidiendo con la despedida de febrero (día 28), blaugranas y groguets se verán las caras a las 16.15 horas, en duelo de la 27ª jornada liguera, en el regreso del conjunto de la Plana Baixa al Camp Nou.

Tres victorias de cuatro

El Villarreal ha ganado en tres de sus últimas cuatro visitas ligueras entre el Olímpico y el Camp Nou, con las mencionadas dos victorias seguidas como resultados más cercanos en el Lluís Companys.

El Villarreal ganó por última vez en el Camp Nou ante el Barcelona en 2022. / EFE

La visita más reciente del Villarreal se produjo en la 37ª jornada de la pasada Liga 2024/25, el 18 de mayo de 2025, cuando el Submarino certificó su clasificación matemática para la Champions League tras remontar e imponerse por 2-3 al Barcelona, colándose en la fiesta de celebración del título liguero de los azulgrana.

Ayoze adelantó a los amarillos, pero el Barça se fue al descanso con 2-1 con goles de Yamal y Fermín. Pero en una gran segunda mitad, Yeremy Pino igualó el choque mediado el segundo acto y Buchanan puso el 2-3 en la recta final.

También para el recuerdo está la victoria en la campaña 2023/24, en la 22ª jornada, el 27 de enero del 2024, con un épico triunfo por 3-5 fraguado en la recta final.

Gerard Moreno e Ilias Akhomach mandaron al descanso a los equipos con 0-2, pero el Barcelona dio la vuelta al casillero con tres goles en 11 minutos, del 60 al 71, por medio de Gündogan, Pedri y Bailly en propia puerta. Pero desde el 84’ hasta el final, con un descuento de 12 minutos, Guedes, Sorloth y Morales pusieron el 3-5.

Moi Gómez celebra el 0-2 del Villarreal en el triunfo or última vez en el Camp Nou ante el Barcelona en 2022. / EFE

Llaneza en el recuerdo

El objetivo ahora es volver a ganar en el Camp Nou. La última victoria fue en la 2021/22, en la 38ª jornada, con victoria 0-2 con goles de Pedraza y Moi Gómez. Y la última visita al parcialmente remodelado estadio fue el 20 de octubre del 2022, en la 10ª fecha de la 2022/23, con derrota 3-0 el día del fallecimiento de José Manuel Llaneza. Sin duda, asaltar el Camp Nou sería el mayor homenaje al añorado y recordado exvicepresidente.