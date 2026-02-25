Buenas noticias para el Villarreal: Gerard Moreno ya entrena en solitario y toca balón: ¿cuándo volverá?

El Villarreal CF se ha ejercitado este miércoles en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza y la principal noticia ha sido la presencia de Gerard Moreno, que continúa recuperándose de su lesión muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda. El delantero del Submarino, que no juega desde el pasado 31 de enero en Pamplona, encuentro en el que firmó un doblete, se ejercitó en solitario y su presencia en Barcelona parece descartada salvo giro inesperado

Gerard realizó carreras individuales a un ritmo elevado y también tocó balón en distintos ejercicios de control, pase y conducción junto a uno de los miembros del cuerpo médico, dando un paso hacia delante dentro de la prudencia habitual en este tipo de procesos. Con el historial reciente del ‘7’, la cautela es máxima y será el propio futbolista quien marque los tiempos de su regreso, ya que deberá sentirse al cien por cien antes de volver a competir. Por el momento no existe una fecha fijada para su reaparición, aunque si la evolución es favorable podría lo más lógico sería que regresara contra el Elche en La Cerámica.

Gerard, autor de un doblete en Pamplona. / Villar Lopez

Pape Gueye sí estará en Barcelona

Por otro lado, el centrocampista Pape Gueye, que firmó un auténtico partidazo frente al Valencia y tuvo que ser sustituido en la segunda mitad tras sufrir un fuerte golpe, entrenó ayer con total normalidad junto al resto de sus compañeros y estará disponible el próximo sábado en el Camp Nou.

Además, tampoco están todavía para volver Logan Costa y Willy Kambwala, este último en principio debía volver a finales de febrero, pero su regreso no parece inminente. Además, Foyth será baja toda la temporada y Pau Cabanes, también lesionado de larga duración, todavía estará un largo periodo fuera de los terrenos de juego.l