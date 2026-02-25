La crónica | El Villarreal resiste, supera al Legia de Varsovia y alcanza los cuartos de la Youth League (2-1)

El juvenil de Villarreal alcanza los cuartos de final de la UEFA Youth League tras superar al Legia de Varsovia en el Mini Estadi (2-1) en un partido intenso y donde la efectividad del equipo de Pepe Reina fueron determinantes. Hugo López y Julio Arjona, en la segunda parte, anotaron los goles. A los vila-realenses en cuartos de final les espera el PSG que goleó al HJ Helsinki por un contundente 6-1.

El once inicial del Villarreal Juvenil ante el Legia. / Foto Manolo Nebot Rochera

Controló bien la situación el equipo de Pepe Reina en una primera parte que arrancó con el típico tanteo entre los dos equipos, aunque con el paso de los minutos los vila-realenses empezaron a controlar bien la situación. La posesión del balón alcanzó el 73% para los de la Plana mediada la segunda parte, en la que el encuentro se estaba empezando a cocer, pero el gol se le resistió al conjunto amarillo.

Las mejores imágenes del partido del Villarreal Juvenil ante el Legia de Varsovia. / Manolo Nebot

Iker Adelantado, muy incisivo, Hugo López y Joselillo Gaitán fueron los que probaron fortuna en la portería de Bienduga. Faltó bastante precisión para acabar de cristalizar alguna de las ocasiones creadas. En el Legia de Varsovia, que empezó valiente y se fue amilanando, destacaron las llegadas de Pchelka, el futbolista más peligroso junto al goleador Kovacik.

En el minuto 31 los visitantes se quedaron con un futbolista menos al ver la roja directa el tras una aparatosa entrada del centrocampista Chojecki por una dura entrada al extremo malagueño Joselillo Gaitán. A pesar de las buenas intenciones y de la superioridad, el primer tiempo acabó con el 0-0 inicial.

Segunda parte

Movió ficha Pepe Reina tras el descanso con un atacante más: Julio Arjona. Con más mordiente ofensiva y un rival diezmado, el Villarreal se volcó en la portería de Legia y a los siete minutos de la reanudación un pase de Álvaro Alcaide al alcantaríllense Hugo López acabó con el 1-0 para los ‘groguets’.

El gol le dio alas al equipo del Villarreal. Apretaron en busca de mayor renta. La consiguió el fornido atacante albaceteño Julio Arjona en el minuto 88 tras un buen pase del lateral Guille Anadon. Pero como en el fútbol uno nunca está tranquilo, el gol de Kovacik en el minuto 93 añadió emoción al partido. Quedaban otros cuatro por jugarse. Pero no se alteró más el marcador. Al final, triunfo y a cuartos de final.

Ficha técnica:

Villarreal: Pau Polo; Guille Anadon, Luque, Palomares (Julio, min. 46), Max Petterson; Adrián Vivó, Calos Macías (Unai, min. 90), Álvaro; Adelantado (Moussa, min. 68), Hugo López (Babakar, min. 79) y Gaitán (Seydou, min. 90).

Legia Varsovia: Bienguda; Kosiorek, Korzynski (Przylko, min. 81), Lauryn; Chojecki, Mozie, Ruszkiewicz (Wyganowski, min. 64), Mikanovich; Pchelka (Kubjak, min. 81), Mizera y Kovacik (Piasta, min. 64).

Goles: 1-0. Min 52: Hugo López. 2-0. Min. 88: Julio Arjona. 2-1. Min. 93; Kovacik.

Árbitro: Edgars Malceus (Letonia). Amonestó a los locales Guille Anadon y Palomares; y a los visitantes Bienduga y Pchelka. Expulsó con roja al visitante Chojecki (min. 31).

Campo: Mini Estadi.

Entrada: 1.000 espectadores.