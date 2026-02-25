Mouriño, la roca del Villarreal que enamoró a Guardiola y desafía a Raphinha: "Debemos ganar ya a un equipo grande"

Si al terminar un partido Pep Guardiola, uno de los entrenadores más grandes de la historia, se acerca para felicitarte por el encuentro que has hecho, es porque algo especial ha ocurrido. Ese gesto simbólico se produjo hace unos meses, en aquel Villarreal-Manchester City (0-2) que confirmó la irrupción en la élite de Santiago Mouriño (Montevideo, 3 de febrero de 2002).

El lateral del Submarino, que hace tres temporadas jugaba en Uruguay, tuvo que hacer la mili futbolística en Zaragoza y Alavés. Sin oportunidades con el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid, Marcelino llamó a su puerta y no lo dudó. Su integración fue inmediata y, a finales de febrero, es ya uno de los jugadores más importantes de un Villarreal que ocupa la tercera posición.

Garra charrúa, ganador de duelos y competitivo al máximo, reconoce que disputar un Mundial es una de sus grandes ilusiones. Este sábado le espera un reto mayúsculo: defender a Raphinha, uno de los extremos más desequilibrantes del mundo.

Mouriño y Moleiro volvieron a hacer su tradicional celebración / Manolo Nebot

Así analiza Mouriño la situación del Villarreal

Con una voz prominente, Mouriño ha atendido este miércoles a los medios de comunicación en la Ciudad Deportia José Manuel Llaneza: "Mostramos un buen contra el Valencia y estuvimos cerca del Villarreal que todos queremos ver. Queremos una victoria contra el Barcelona y poder acercarnos a ellos", comentó en su primera declaración.

Quizás pase desapercibido pero el uruguayo ha estado jugando desde el fatídico partido en Pafos, donde recibió una dura entrada, con molestias y sin poder rendir a su mejor nivel: "Me llevó un poco de tiempo. Por momentos estaba bien, luego jugaba y recaía. Me hizo bajar un poco mi nivel. No me encontré bien por momentos. Pero ya estoy bien. Contra el Valencia demostré lo que puedo dar".

Respecto al Barça

Es consciente de la dificultad de vencer al Barcelona en su estadio, donde lo ha ganado absolutamente todo (entre Montjuic, el Johan Cruyff y el Camp Nou), pero confía en las armas del Submarino: "Tenemos que hacer el trabajo que venimos haciendo defensivamente. Hemos mostrado contundencia, pero tienen jugadores de calidad que con poco te hacen gol. Será un partido duro, pero tenemos armas para pelearlo. Han ganado todo de local. A ver si podemos cortar la racha. Debemos jugar de igual a igual. Somos buenos contragolpeando. Tuvimos ocasiones en la ida. Es un equipo valiente que deja espacios. Hay que aprovechar las ocasiones. Tneemos grandes delanteros y necesitamos tener acierto para ganar".

Además, apuntó que el "equipo tiene la espinita de no haber ganado a ningún grande este curso". "Nos ha costado, hemos competido bien pero nos hemos ganado. Hemos de dar ese paso de ganar a un equipo de arriba para demostrar que podemos seguir peleando".

Santiago Mouriño toca el balón en el entrenamiento de ayer del Villarreal. / Manolo Nebot

Sobre su posición y estadísticas

Al inicio de la temporada parecía raro verlo en el lateral, falso tercer central para Marcelino, aunque en estos momentos parecería extraño verlo en otra posición: " Me he ido sintiendo más cómodo. Ya estoy adaptado a esa posición. Siempre dispuesto a lo que necesite el equipo".

Es el jugador del Villarreal con más recuperaciones (100), con más duelos (96) y entradas ganadas (44), pero Mou tiró de humor y dijo que también es el que tiene más tarjetas. "Creo que mi juego pasa mucho por lo defensivo. Es mi fuerte. Debo seguir mejorando la salida de balón y acercarme a los extremos y finalizar jugadas. Depende de cómo se dan los partidos. Me voy sintiendo bien. Me he sentido cómodo como lateral y espero seguir así", profundizó.

Una defensa joven, sin Juan Foyth, donde los Mouriño, Pau Navarro o Veiga han dado un paso adelante: "Tuvimos un momento en el que nos hacían goles. Lo hemos trabajado. Estar juntos y hablar mucho. Comunicándonos bien, hemos demostrado que vamos a mejor. Esperamos seguir así y haciendo porterías a cero".

Objetivo, la Champions

"El objetivo está claro. Es clasificar para la Champions. Debemos alejarnos del quinto. Pero debemos mirar hacia arriba. Acercarnos al Barcelona y seguir peleando. Ir partido a partido". En ese sentido, dijo que "todavía no hacemos cuentas". "No es momento para ello. Somos fuertes en casa y lo debemos seguir siendo para llegar a Champions. También debemos sumar fuera de casa. Intentar ganar todo lo que se pueda que nuestros competidores son muy buenos".

Los elogios de Guardiola... y el Mundial

"Es un halago y queda ahí. Pero hay que seguir trabajando. El Mundial siempre está en la cabeza, pero lo que te lleva ahí es el trabajo diario en el club. Y en eso estoy centrado".

La Champions, un palo

"Creo que el equipo lo notó. Hemos competido contra rivales complicados, pero no ganas y se te complica. Cuando nos dimos cuenta que no teníamos opciones de la Champions, nos mentalizamos más en LALIGA. Siempre estuvimos bien ahí, pero fue jodido caer en Champions y lo notó el equipo".