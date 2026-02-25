El Villarreal B afronta tres finales en el Mini Estadi para soñar con el ascenso a Segunda División
Al primer filial del Submarino le quedan 14 partidos por delante, de los cuáles ocho los tendrá que disputar en su feudo, tres de ellos como local en los próximos ocho días
En Tercera RFEF, el Villarreal C y el CD Roda acaban este miércoles la 20ª jornada, en partidos aplazados por el viento, ante el Jove Español y Ontinyent respectivamente
El Villarreal B de David Albelda ha cogido carrerilla y acumula 9 jornadas seguidas sin conocer la derrota. Es 5º en la tabla en Primera RFEF, ocupando puesto de play-off de ascenso a Segunda División y depende de él par aspirar a todo.
Restan 14 partidos, de los cuáles ocho los tendrá que disputar en su feudo, en el Mini Estadi. Y ahora, los vila-realenses se preparan para tener que afrontar tres partidos en ocho días, dos de ellos como local.
Tres encuentros exigentes, dos ante rivales directos por la lucha por ascender. Este domingo a las 20.30 horas en el Mini ante el Real Murcia, que mira más para no bajar a Segunda RFEF que para ascender; el miércoles 4 de marzo llegará el Eldense (18.30 horas) en partido aplazado de hace dos semanas; y el domingo 8 de marzo visitará Pinilla frente al sorprendente Teruel (16.15 h).
Con el Sabadell líder a 10 puntos del Villarreal B, restan 14 encuentros para finalizar la fase regular. Por el Mini tienen que pasar Murcia, Eldense, Torremolinos, Sabadell, Algeciras, Ibiza, Hércules y Sevilla Atlético; y se tiene que visitar a Teruel, Antequera, Marbella, Alcorcón, Europa y Atlético Sanluqueño.
La Tercera RFEF
En cuanto a otros dos equipos dependientes del Villarreal CF y en la órbita de la Cantera Grogueta, dos de los partidos aplazados del grupo VI de Tercera RFEF que afectan a equipos castellonenses se disputan este miércoles por la tarde.
Debido a la alerta roja por fuertes vientos decretada el pasado 31 de enero, Villarreal C y CD Roda tuvieron que aplazar sus encuentros, correspondientes a la 20ª jornada liguera.
Por ello, a las 19.00 horas de este miércoles, el segundo filial del Submarino visitará la Ciudad Deportiva San Vicente del Raspeig para enfrentarse al Jove Español.
Por su parte, el conjunto gualdinegro acogerá este miércoles en la Ciutat Esportiva Pamesa al Ontinyent 1931 CF, encuentro que arrancará a las 19.30 horas.
Cabe recordar que al CD Roda todavía le faltará su partido de la 22ª jornada, que se jugará el 25 de marzo, recibiendo en casa al Hércules B (17.30 h).
