La previa de la Youth League | El Villarreal quiere más y busca los cuartos de final ante el Legia de Varsovia

El juvenil A del Villarreal de Pepe Reina quiere seguir dando pasos hacia delante en la UEFA Youth League que alcanza ya los octavos de final, a partido único. En esta ocasión el rival es el Legia de Varsovia, a partir de las 16.00 horas en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza y con arbitraje del letón Edgars Malceus.

El equipo vila-realense se encuentra muy cómodo en esta competición donde solo perdió en el primer partido frente al Tottenham (5-3) y que después encadenó hasta seis triunfos consecutivos ante la Juventus (1-0), Manchester City (2-1), Pafos (0-2), Borussia Dortmund (1-2), Copenhague (2-0), dentro de la fase de grupos, y al Bayer Leverkusen (3-2) en los dieciseisavos de final.

Pepe Reina, entrenador del juvenil A del Villarreal que busca el paso a los cuartos. / Juan Francisco Roca

Ahora llega un Legia Varsovia polaco que accedió a estos octavos tras superar una primera eliminatoria a doble partido contra la Fiorentina (4-1 en su campo y derrota 3-2 en tierras italianas), y al PAOK Salónica, en ambos duelos se impuso por 2-1, mientras que en los play-offs de dieciseisavos del final doblegó al Ajax por 2-1. El esloveno Samuel Kovácik, con cinco goles, es su atacante más peligroso.

El Villarreal de Pepe Reina afronta este duelo con prácticamente todos sus futbolistas del juvenil, reforzado además por chavales de los dos filiales. Si supera al Legia Varsovia su rival en cuartos de final saldría del duelo entre el PSG y el HJK Helsinki, que también se juega este miércoles, pero a las 14.00 horas.

Posible once

Pau Polo; Dani Budesca, Álex Palomares, Diallo, Max Petterson; Manu Roca, Unai Rodríguez, Álvaro Alcaide; Julio Arjona, Hugo López e Iker Adelantado.