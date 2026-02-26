Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Barça, 36 de 36 puntos en casa… y en tres estadios distintos: ¿logrará lo 'imposible' el Villarreal?

Los de Hansi Flick, líderes con un puntos más que el Real Madrid, lo han ganado absolutamente todo cuando han jugado en casa esta Liga, jugando en el Johan Cruyff, en Montjuic y en el Camp Nou

Buchanan tuvo el gol ante Joan Garcia en el partido de ida. / Biel Alino

Aitor Aguirre

Vila-real

El Villarreal CF, desde la tranquilidad y la confianza de la tercera posición, buscará 'lo imposible' este sábado a las 16.15: rascar un punto o ganar a un Barcelona que lo ha ganado absolutamente todo cuando ha jugado como local en Liga... y jugando en tres estadios distintos.

El conjunto dirigido por Hansi Flick ha sumado 36 de 36 puntos, o lo que es lo mismo, ha ganado los 12 partidos que ha disputado con un balance de 37 goles a favor y solo 5 en contra. Un dato que contrasta con los 20 tantos recibidos a domicilio, donde ha perdido cuatro partidos y ha empatado otro de los 13 encuentros disputados.

Lo curioso... en tres estadios

Lo más curioso es que el conjunto azulgrana ha jugado en tres estadios y en ninguno de ha dejado puntos. Empezó jugando en un desangelado Johan Cruyff con una capacidad limitada. Fueron dos victorias sin piedad y sin encajar ante el Valencia (6-0) y el Getafe (3-0). En el regreso a la montaña mágica de Montjuic que tan bien se le ha dado al Submarino, ganó los cuatro encuentros con solvencia a la Real Sociedad (2-1), Girona (2-1) y Elche (3-1).

Y desde el regreso tan esperado al Camp Nou, ha continuado con esta inmaculada racha ganando al Athletic (4-0), Alavés (3-1), Atlético (3-1), Osasuna (2-0), Oviedo (3-0), Mallorca (3-0) y Levante (3-0). Es decir, acumula cuatro duelos sin recibir un gol y nadie le ha metido más de una diana, contrarrestando con la aparente debilidad defensiva.

Lamine Yamal se queja durante el Barça Levante. / Jordi Cotrina

La única derrota como local, en Champions contra el PSG

Sí que conoció la cara de la derrota en la fase de grupos de la Champions contra el PSG en Montjuic, cuando perdió por 1-2. De este modo, los de Marcelino deberán realizar un partido casi perfecto en defensa, con muchas ayudas para frenar el potencial ofensivo del rival. Y sobre todo, amenazar con los Pepe, Mikautadze o Moleiro ante una defensa muy adelantada.

