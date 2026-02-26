Carlo Adriano, castellonense exjugador del Villarreal en México: "En España no te imaginarías nunca que pudiera suceder algo así"

Ni el fútbol, el deporte rey por excelencia de los mexicanos, queda al margen de la situación de inestabilidad provocada por la ola de violencia tras la muerte de El Mencho, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el que era el narcotraficante más buscado de México el pasado domingo 22 de febrero.

Uno de los castellonenses más reconocidos afincados en el país centroamericano es Carlo Adriano García, futbolista profesional natural de Vila-real (12-02-2001), hijo de Adriano García, el goleador hostórico del Villarreal CF, formado en la Cantera Grogueta y que milita desde agosto del 2025 en el Querétaro FC de la Liga MX, la Primera División mexicana.

Carlo Adriano García, futbolista profesional natural de Vila-real y ex del Villarreal CF, que milita en el Querétaro FC. / Querétaro FC

El mediocentro atendió a Mediterráneo desde Santiago de Querétaro, donde reside, ubicada a 360 kilómetros de Guadalajara, capital de Jalisco, centro neurálgico del conflicto, y a solo 60 km de San Miguel de Allende, otra de ls ciudades más afectadas por la muerte del citado narcotraficante.

El momento del suceso

"El momento en el que nos enteramos y vimos las imágenes de Guadalajara fue impactante porque en España nunca imaginarías que esto pudiera pasar», confesó Carlo, que reside en México con su novia, Lucía Portolés, y que precisamente tiene de visita a su padre, Adriano, madre, Ainhora Prades, y abuela materna, Soledad Mundina, por su 25º cumpleaños.

Carlo Adriano García, futbolista profesional natural de Vila-real y ex del Villarreal CF, que milita en el Querétaro FC, junto a u novia, Lucía Portolés en Santiago de Querétaro. / Mediterráneo

"Cuando fueron pasando las horas y vimos más noticias de lo que estaba sucediendo decidimos ir a hacer una compra más amplia de lo habitual por si cerraban supermercados, etc., porque las imágenes que se veían en ciudades a tres o cuatro horas de Santiago de Querétaro eran bastante feas. Incluso yo estaba concentrado el mismo domingo que pasó todo y se suspendió el partido y nos mandaron para casa», añadió.

"Al día siguiente no hubo colegios y cerraron más establecimientos. Yo pude ir a entrenar por la mañana y se notaba que habían muchos menos coches y gente por la calle, aunque a los dos días (el martes) el despliegue policial fue muy grande porque a una hora de aquí, en San Miguel, estaba la cosa bastante complicada», destacó, dejando claro que «se está volviendo a la normalidad y ya se pudo jugar el México-Islandia del miércoles y con el campo lleno". "Cuando ya ves que la gente sale a la calle o va a ver un partido de fútbol es por algo", prosiguió.

Está a gusto en México

Eso sí, el futbolista quiso realzar el nivel de calidad de vida y de tranquilidad que hay en la ciudad donde juega y reside. "Además, por fortuna, nosotros estamos en Santiago de Querétaro, que según dicen es de las ciudades más seguras de México, así estamos aquí tranquilos dentro de lo que cabe. Incluso tenemos la suerte de vivir en un edificio con seguridad 24 horas que también te da cierta tranquilidad extra", remarca.

Un Carlo Adriano García que en lo futbolístico está "muy feliz y a gusto en México", aunque "lamentablemente mis padres y mi abuela no pudieron ver el partido contra Juárez suspendido por este suceso, aunque ya podrán verme en el partido ante Santos Laguna", que se celebra este viernes.

La oportunidad en el Querétaro FC

Cabe destacar que el centrocampista vila-realense lleva ya siete meses en el Querétaro FC, al cual recaló en agosto del 2025, en la segunda mitad del pasado campeonato liguero. "Me desvinculé del Villarreal aunque me quedaba un año más de contrato. Me salió esta buena oportunidad en México y decidí aprovechar la propuesta. Llegaba una nueva directiva y nuevos inversores y me gustó el proyecto", expone.

"Están remodelando y modernizando el club, era un buen paso en mi carrera y decidí aceptar. Llegó el pasado ejercicio con la temporada empezada y debo reconocer que cambia mucho la forma de jugar en México, un fútbol mucho más de ida y vuelta que en España", reconoce, a su vez que también destaca "el problema con el oxígeno, porque aquí hay mucha altitud en las ciudades y cuesta al principio".

Comenta el mediocentro que "en Querétaro estamos a 1.900 metros de altitud y hay ciudades más elevadas, y en el primer ejercicio me fui adaptando". "Ahora, iniciada mi segunda temporada ya estoy jugando más, alternando titulares con suplencias y encontrándome mejor", finaliza un Carlo Adriano García que abandera de Vila-real y de la provincia de Castellón por la élite del fútbol de México.