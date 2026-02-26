Una grata sorpresa en el entrenamiento del Villarreal: ¡Logan Costa ha vuelto!
El internacional por Cabo Verde y el central congoleño Willy Kambwala hacen parte del trabajo a las órdenes de Marcelino, mientras que el capitán Gerard Moreno sigue al margen y su participación ante el Barcelona es duda
Una gran noticia para el Villarreal CF se ha producido este jueves en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. El defensa francés Logan Costa fue la gran novedad en la sesión de trabajo del equipo de Marcelino García Toral, ya que se incorporó parcialmente al trabajo, participando en los rondos iniciales y otros ejercicios, tras superar la grave lesión que sufrió en la pretemporada.
El futbolista internacional por Cabo Verde suma ya siete meses fuera del equipo y se encuentra en la recta final de su recuperación, aunque la duda reside en saber cuándo podrá estar en condiciones para integrarse de manera definitiva al grupo y volver a entrar en una convocatoria.
Logan Costa sufrió el pasado 19 de julio una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.
Kambwala
En una fase parecida está también el defensa Willy Kambwala, que está ya más integrado en el grupo, aunque todavía no está en dinámica completa. El central de la República Democrática del Congo sufrió una rotura muscular del isquiotibial de su pierna izquierda a finales del mes de agosto, por lo que debería estar ya muy cerca de volver a estar disponible para jugar.
Gerard
Otro de los casos que preocupan en el cuerpo técnico del Submarino es el capitán del equipo, el delantero Gerard Moreno , quen sigue fuera de la dinámica de grupo por una lesión de isquiotibiales, y parece casi descartado para el partido de este sábado ante al Barcelona en el Spotify Camp Nou (16.15 horas).
