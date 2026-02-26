Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Villarreal presume de cantera en la Youth League, la bonita unión con la afición y el PSG en cuartos de final

El duelo ante el conjunto parisino, también en Vila-real a partido único, se disputara el 17 o el 18 de marzo, donde solo uno conseguirá el pase a la gran final a cuatro

Galería | El Villarreal de Pepe Reina, a cuartos de la Youth League tras ganar al Legia de Varsovia

Las mejores imágenes del partido del Villarreal Juvenil ante el Legia de Varsovia. / Manolo Nebot

Aitor Aguirre

Vila-real

Dentro de unos años, la familia del Villarreal recordará con orgullo la edición 2026 de la Youth League. Los Carlos Maciá, Iker Adelantado, Joselillo Gaitán o Hugo López, entre muchos otros, ya no serán las promesas de un club que presume de su cantera una vez más. Los pupilos entrenados por Pepe Reina, en una bonita comunión con la afición, están firmando una competición de escándalo donde han ganado todos sus partidos menos el estreno ante el Tottenham.

Ante el Legia de Varsovia volvieron a demostrar su calidad y solventaron el encuentro venciendo por 2-1. Hugo López, que ya ha jugado en Liga con el primer equipo, fue el autor del primer tanto y Julio Arjona sentenció. Una victoria que deja al Mini Submarino a un solo paso de la final a cuatro. Para llegar a ella, deberá cargarse ni más ni menos que al todopoderoso PSG, que venció al Helsinki por 6-1. Sin concesiones.

Sin horario... el 17 o 18 de marzo

Todavía no es oficial el horario, pero si está claro que la eliminatoria a partido único se disputará el martes 17 o el miércoles 18 en Vila-real, donde los groguets están contando con el apoyo incondicial de la afición. En las dos últimas eliminatorias, tras el pitido final, los groguets han acudido a la grada de animación para celebrar el triunfo... y buscarán hacer lo propio contra el equipo parisino.

El resto de eliminatorias

Con otros dos españoles en liza, las otras eliminatorias serán el Atlético de Madrid contra el Brujas, el Inter de Milan contra el Benfica y el Real Madrid ante el Sporting de Portugal. El Villarreal, entre los mejore

