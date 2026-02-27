Los diez temas de Marcelino en la previa contra el Barça: El estado de Gerard, la tercera plaza, la kamikaze línea adelantada de Flick....

Marcelino, con una sonrisa y hambre, ha comparecido este viernes en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza a un día del partidazo contra el Barcelona. Primero contra tercero, dos estilos distintos y dos de los mejores ataques del campeonato. El duelo está servido y estas fueron las mejores frases de Marcelino, que no dio puntada sin hilo.

La gran racha del Barcelona

"Llevan 12 victorias en 12 partidos en su campo. Meten una media de tres goles. Nosotros vamos con la ilusión de ganar y revertir sus resultados tan favorables. Es un partido. 90 minutos y todo puede suceder. Si logramos nuestro mejor nivel, tendremos opciones de ganar. También hay que tener suerte para ganar a los grandes. Y esta temporada no la hemos tenido. Ha habido situaciones que no nos han favorecido. Ellos nos ganaron 0-2, pero jugamos a un gran nivel. Queremos dar esos mismos argumentos, pero con más suerte".

Confianza por la gran Liga

"Tenemos 51 puntos. Eso nos da la confianza. Es extraordinario. Me parece una barbaridad de puntos. Mejor dato que ese es imposible. Vamos a Barcelona con la idea de que nos quedan 13 partidos. Todos los partidos son difíciles ya a estas alturas. Vamos con la ilusión de poder competirles. Lo hemos hecho en los últimos años en Montjuïc. Son 90 minutos y tienen la Copa también cerca. Vamos a ver si damos el mejor rendimiento y las circunstancias nos favorecen".

La forma de jugar, del Barcelona

"Vamos a tener más de una ocasión si estamos a nuestro mejor nivel. Pero hay que ser contundente en las áreas y en el partido de la primera vuelta no lo fuimos. Tenemos que defender muy bien en campo propio y saber jugar esas acciones rápidas. El rival te da opciones. Aquí con 10 hombres tuvimos muchas, pero no va a ser fácil. El Barcelona es dominante, juega a gran ritmo y las estadísticas están ahí. Tenemos mucho que ganar y poco que perder. Y desde esa perspectiva lo debemos afrontar".

Las dos victorias últimas ante el equipo azulgrana

"Los recuerdos son bonitos, pero las circunstancias son completamente diferentes. En ese momento venían de haber celebrado LALIGA, después de ganarla. Y nos aprovechamos de las circunstancias. El escenario es diferente y el momento también. Los equipos son similares. Y los entrenadores, los mismos. La idea de los equipos no va a cambiar mucho. Será difícil, pero no vamos derrotados. Al revés. Vamos con ilusión y estimulados por jugar contra un gran rival y en un fantástico campo".

Gerard Moreno... y cómo romper la línea

"No estará disponible. No ha entrenado con el grupo. La progresión es buena y quizás pueda incorporarse pronto y estar disponible contra el Elche. El rival te condiciona mucho porque juegas en poco más de 50 metros. Eso te hace tener menos tiempo para tomar decisiones, pero te abre los espacios a la espalda. No es fácil salir de la presión, pero si vences esa primera línea de presión, encuentras muchos espacios. Ahora están teniendo algunas dificultades para cubrir esas acciones. Siempre se dan fuera de casa esos partidos. No en casa. Pero sabemos que está ahí y que debemos mecanizar unos movimientos para que eso ocurra. Luego también hay que evitar los fueras de juego. Hay que ser precisos en esas acciones. Entre el caudal ofensivo y su velocidad de juego, te implica un esfuerzo defensivo muy grande".

Falta de pausa en tres cuartos

"Creo que tenemos menos combinación que la temporada pasada porque tenemos jugadores con otras características. Es verdad que nos habría gustado tener más balón en campo contrario y más asociaciones. Por las características de los jugadores, verticalizamos más y nos cuesta más tener el balón en campo contrario. Gerard y Ayoze no han tenido continuidad. Moleiro es diferente a Álex Baena. Con lo que tenemos, intentamos sacar el máximo rendimiento. Con los puntos que tenemos, creo que el equipo está haciendo un trabajo que tiene muchísimo mérito".

¿Distracción del Barcelona en Copa?

"Son jugadores que están acostumbrados a competir por las tres competiciones. Conviven con esas situaciones de exigencia. Ojalá se centrasen en la Copa, pero no va a ser así. Son jugadores ganadores y están acostumbrados a competir cada tres días".

El estado de Willy y Logan

"Willy trabaja casi con normalidad, pero no tiene el alta médica. Y de eso depende todo. Y en cuanto a Logan, va poco a poco, pero va muy bien también. Se incorpora a trabajos sin riesgo ni una implicación física muy alta. Las sensaciones son muy buenas. A ver si todo puede ir lo mejor posible y pueda participar a final de temporada".

Mirar al Betis o al Atlético....

"No hemos hablado del Betis. La forma de perder lo que tenemos es mirar hacia abajo y no hacia arriba. No debemos pensar en los demás. Debemos mirar hacia arriba y nosotros mismos. Queremos ser terceros. Y tenemos la ambición de ser terceros. Y mirar hacia el que está delante. Debemos fijarnos en lo que nosotros hacemos y pensar siempre en lo que tenemos que hacer nosotros. Fijarnos en el de atrás te da pie a confiarte".

En la primera vuelta

"Tenemos que jugar con nuestras armas. Jugamos con 10 y concedimos un penalti dudoso. Ha habido faltas así y no han sido expulsados. Intentaremos no hacer faltas que puedan generar una expulsión y no hacer penaltis dudosos. A partir de aquí, jugar nuestras bazas. La forma de jugar del FC Barcelona te lleva al ida y vuelta. Si atacas los espacios y no finalizas, el balón te vuelve. Ellos tienen jugadores veloces y precisos. Tienen posesión y finalización. Nos adaptaremos al rival y ser contundentes en las áreas. No nos hicieron demasiadas ocasiones. Si lo volvemos a lograr estaremos más cerca de la victoria. Ese día cometimos errores evitables y no fuimos suficientemente contundentes en el área rival".