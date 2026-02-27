En Directo
En directo | Barcelona-Villarreal: LaLiga y la Champions, en juego
Los de Marcelino buscan dar la campanada en el Camp Nou en uno de los partidazos de la jornada en LaLiga
Primero contra tercero. El liderato y la Champions en juego. Así se presenta este partidazo entre el Barcelona y el Villarreal en el Camp Nou (16.15 horas). Los de Marcelino buscarán la primera alegría contra un grande para seguir en la tercera posición. Este fue el análisis previo de Marcelino.
Sigue el minuto a minuto en Mediterráneo.
MIKAUTADZE, MEJOR JUGADOR DEL MES | Gran mes para el delantero georgiano, que recibe el reconocimiento por parte de LaLiga.
ESTO PASÓ EN EL PARTIDO DE LA PRIMERA VUELTA, DONDE EL VILLARREAL MERECIÓ MÁS
BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO | Bienvenidos al minuto a minuto del Barcelona-Villarreal. Un partidazo en la lucha por la Liga y la Champions. Desde las 16.15 en el Camp Nou... sigue el directo en Mediterráneo.
