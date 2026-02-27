Luto en el Villarreal por el fallecimiento de Paco Calduch: "Mi padre pasó por todo, era el club de su vida"

El Villarreal CF esta de luto por el fallecimiento de Paco Calduch Ibáñez, una figura profundamente vinculada al club durante varias décadas y cuyo compromiso con la entidad quedó reflejado tanto desde la grada como en los despachos del club.

Calduch formó parte de la historia del Villarreal en una etapa especialmente significativa, estando ligado al conjunto amarillo durante numerosas temporadas comprendidas entre finales de los años setenta y principios de los ochenta, años de trabajo silencioso y dedicación que contribuyeron al crecimiento y consolidación de la entidad en tiempos muy distintos a los actuales, tal y como explicó Santiago Vila.

El recuerdo de su hijo Sergio

Sus dos hijos, Paco y Sergio Calduch, recuerda con emotividad la figura de su padre y relata alguna de sus vivencias: "Anécdotas tengo muchas, mi niñez siempre fue al lado de mi padre en el campo de fútbol, mi padre paso por todo, era una persona de club, directivo, arreglaba el césped, me acuerdo cuando el jugador del Barcelona Ángel Pedraza, jugó un año en el Villarreal, mi padre era el que iba al cuartel militar de Castellón a traerlo y llevarlo. El Villarreal era su vidal, perdió hasta la pequeña empresa que tuvo por querer tanto y pasas tantas horas en el Madrigal. Primero fue mi abuelo ( presidente en los años 70, padre de mi madre, su suegro), después fue el toda la vida dedicada a esto, a la sombra de muchos presidentes, nunca en primera fila, siempre en la sombra, Almela, Coloma, Girona, Font de Mora, Pedro López", comentó emocionado.

Aficionado desde niño

Gran aficionado del Villarreal desde su niñez, su sentimiento amarillo estuvo también marcado por la tradición familiar. Su suegro, Pascual Rubio Climent, fue presidente del Villarreal CF, circunstancia que reforzó todavía más un vínculo emocional con el club que mantuvo intacto a lo largo de toda su vida.

Además de ejercer como socio fiel y comprometido, Paco Calduch dio un paso al frente para colaborar activamente en la gestión del club, formando parte de la directiva en distintas etapas. Durante esos años trabajó junto a presidentes como Pascual Font de Mora, Pedro López, Manolo Almela, Pepe Coloma y Ernesto Girona, contribuyendo desde dentro al desarrollo institucional del Villarreal en una época clave para su evolución.

Su figura representa la de tantas personas que, lejos de los focos, ayudaron a construir el Villarreal CF desde el esfuerzo, la pasión y el sentimiento de pertenencia. Con su fallecimiento desaparece una parte de la memoria viva del club y de una generación de aficionados que dedicaron tiempo y energía a sostener el crecimiento del fútbol amarillo.