Mikautadze y Pepe, las armas del Villarreal para lograr... ¿lo imposible?

No es nuevo para el Villarreal CF dar la campanada y ganar al FC Barcelona en LaLiga en su propio estadio. De las últimas cuatro visitas, dos en el Camp Nou y otras dos (las más recientes) en el Olímpico Lluís Companys, el Submarino ha logrado el triunfo en tres, destacando los éxitos de los dos últimos ejercicios por 2-3 y 3-5.

Pero, en el presente ejercicio, el conjunto que dirige Hansi Flick es un equipo inexpugnable ejerciendo de local, donde nadie ha sido capaz ni de rascas un solo punto en el campeonato doméstico.

Mikautadze celebra el gol de la victoria ante el Levante. / Francisco Calabuig / Levante-EMV

Desde la tranquilidad y la confianza que da la tercera posición, el combinado que dirige Marcelino García Toral buscará lo imposible mañana, a las 16.15 horas, cuando buscará sacar un punto o ganar a un Barça que lo ha ganado absolutamente todo cuando ha jugado en casa en LaLiga... y jugando en tres estadios.

Números inmaculados

Los azulgrana han sumado hasta la fecha 36 de 36 puntos, o lo que es lo mismo, ha ganado los 12 partidos que ha disputado con un balance de 37 goles a favor y 5 cinco en contra. Un dato que contrasta con los 20 tantos recibidos a domicilio, donde ha perdido cuatro partidos y ha empatado otro de los 13 encuentros jugados.

Nico Pepe jugó con el Villarreal ante el Valencia con un vendaje. / Manolo Nebot

El detalle... en tres estadios

Lo más curioso es que el conjunto culé ha disputado en tres estadios y en ninguno se ha dejado puntos. Empezó jugando en un desangelado Johan Cruyff con una capacidad limitada. Fueron dos victorias sin piedad y sin encajar ante el Valencia (6-0) y el Getafe (3-0). En el regreso a la montaña mágica del Estadio Olímpico Lluís Companys en Montjuïc, que tan bien se le ha dado al Submarino, logró vencer en los cuatro encuentros con solvencia a la Real Sociedad (2-1), el Girona (2-1) y el Elche (3-1).

Y desde el regreso tan esperado al Camp Nou, el Barça ha continuado con esta inmaculada racha ganando al Athletic (4-0), Alavés (3-1), Atlético (3-1), Osasuna (2-0), Oviedo (3-0), Mallorca (3-0) y Levante (3-0). Es decir, acumula cuatro duelos sin recibir un gol y nadie le ha metido más de una diana, contrarrestando con la aparente debilidad defensiva.

Solo una derrota local

Sí que conoció la cara de la derrota en la fase de grupos de la Champions contra el PSG en Montjuic, cuando perdió por 1-2. De este modo, los de Marcelino deberán realizar un partido casi perfecto en defensa, con muchas ayudas para frenar el potencial ofensivo del rival. Y sobre todo, amenazar con los Pepe, Mikautadze o Moleiro ante una defensa muy adelantada.

Mikautadze, chocando la mano a Marcelino tras su gol ante el Levante. / LaLiga

El plan de Marcelino

Consciente de que el Barcelona muy probablemente llevará el peso del juego, tendrá la posesión la mayor parte del partido y buscará el ataque posicional ante el Submarino, el entrenador del Villarreal tiene un plan para logran lo que nadie ha conseguido: Georges Mikautadze y Nicolas Pepe serán dos de los estiletes del conjunto amarillo para explotar su velocidad y capacidad realizadora.

La capacidad de atacar los espacios de ambos, especialistas en ganarle la espalda al rival a la contra, los desmarques de ruptura que les caracterizan y la potencia y aceleración en los metros finales se antojan claves para desarbolar a un conjunto azulgrana que cuando los rivales le pillan a la contra sufre mucho. Así le ganaron el Girona y la Real Sociedad, por ejemplo, en las dos únicas derrotas en este año natural 2026, ambas fuera de casa.

El georgiano lleva 8 goles y 4 asistencias, y el marfileño ha anotado 3 tantos y ha dado 5 pases de gol. Serán las armas del Villarreal para lograr... ¿lo imposible?