Villarreal Academy suma Argentina a su red global con la llegada del Villarreal Buenos Aires y D10 FC.

El Villarreal CF sigue extendiendo sus tentáculos a lo largo y ancho del planeta fútbol. Bajo la nomenclatura de Villarreal Academy, el proyecto internacional del Submarino, el club de la Plana Baixa continúa su expansión en 2026 con la llegada del Villarreal Buenos Aires, fruto de un acuerdo de colaboración oficial con D10 FC, club ubicado en la ciudad de Pilar, en la provincia bonaerense.

Uno de los equipos juveniles del D10 FC, club que abandera el nuevo proyecto de Villarreal Buenos Aires que cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol formativo. / D10 FC

A través de su red internacional Villarreal Academy, la entidad grogueta refuerza su importante presencia en Sudamérica, una región estratégica dentro de su plan de desarrollo global.

Con este nuevo proyecto, el club amarillo suma la zona de Buenos Aires, la capital de Argentina y de la provincia con el mismo nombre, a su mapa internacional, donde ya cuenta con iniciativas consolidadas como Villarreal Uruguay o la Pelé Academia en Brasil.

El D10 FC, club de la ciudad de Pilar que abandera el nuevo proyecto de Villarreal Buenos Aires que cuenta con unas magníficas instalaciones. / D10 FC

Satisfacción en Argentina

Facundo Alfaro, director de D10 FC y del nuevo proyecto de Villarreal Buenos Aires, cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol formativo. «Se desarrollarán programas formativos basados en el modelo deportivo del Villarreal CF, con un enfoque integral en la formación del futbolista. Como parte del proyecto, se organizarán eventos y actividades formativas en Argentina y en España que generarán oportunidades para jugadores y entrenadores», argumentó.

La visión desde Miralcamp

Por su parte, Brandon Páramo, responsable de desarrollo internacional del Villarreal CF, destacó que desde el club amarillo están «muy satisfechos de anunciar este nuevo proyecto, que permitirá crear oportunidades para jugadores y entrenadores bajo los valores y la metodología del Villarreal CF, reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo del fútbol formativo también a nivel global».

A través de Villarreal Academy, el Submarino sigue expandiéndose por todos los continentes. Argentina es el último país que se suma a la extensa lista de naciones que disfrutan de la Villarreal Academy. El club de la Plana Baixa tiene 45 academias distribuidas por los cinco continentes.