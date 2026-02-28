Marcelino, crítico tras la derrota del Villarreal ante el Barça: "El tercer gol de Lamine es una falta de intensidad defensiva brutal"

Marcelino analizó la derrota del Villarreal CF ante el Barcelona en el Camp Nou en un partido que resolvió Lamine Yamal con un hattrick. Los amarillos reaccionaron tras el descanso pero no fue suficiente. El entrenador asturiano se mostró dolido por la falta de solidez defensiva ante un rival tan potente y analizó el encuentro de la siguiente forma.

Su valoración del partido

"Estoy contento por un lado y muy triste por otro. La clave ha sido el tercer gol sin ningún tipo de dudas. Un gol que no podemos conceder. Los demás hemos tenido errores puntuales como puede tener cualquier equipo pero el tercer gol es calamitoso. Por una ejecución del rival con precisión pero muy sencilla para resolver por nuestra parte. Nos hemos generado peligro nosotros , era un momento en el que partido estaba en el alero. Habíamos tenido previamente el 2-2 yo creo que el Barça tenía dudas y le abrimos la puerta para que no las tuviera. Es una pena porque en líneas generales estoy muy contento del trabajo que hizo el equipo, creo que el resultado es muy excesivo para lo que hicimos uno y otro en el terreno de juego. Nos encontramos un Lamine excepcional, un Barça certero y nosotros con errores que debemos evitar".

La explicación del tercer gol de Lamine

"Es fútbol, para mí es una falta de intensidad defensiva brutal, un jugador con posesión de balón, un gran jugador, una posibilidad de desmarque y de recepción y un muy mal posicionamiento defensivo en la línea de cuatro. Me molesta porque es algo que trabajamos y sabemos como defenderlo, me molestó muchísimo porque era ese golpe que te dice si encajas este gol contra el Barça es imposible que puedas ganar. Creo que hizo mucho daño a los futbolistas porque la percepción que tuve fuera seguro que la tuvieron dentro, creo que se nos escapó una oportunidad de estar en el partido hasta el final y generar la incertidumbre del resultado final".

La forma de jugar del Barça, con la línea adelantada

"Creo que nosotros tuvimos opciones para hacer más peligro, lo hicimos en varias jugadas, cuando teníamos la jugada no tuvimos la finalización pero progresamos muchas veces, entonces es obvio que me hubiera gustado aprovecharlos mucho más, pero creo que lo hicimos bastantes veces, después de eso nos faltó tomar mejores decisiones. No fuimos capaces del último pase. Nos faltó la lectura para generar más peligro. El fútbol es así y sabemos que el Barça juega así, le da rédito porque así está situado en la Liga. Su fútbol es atractivo es poderoso y aquí ha ganado todos los partidos con una media de tres o más goles y encajando solo seis con el nuestro. Tengo la sensación de que podríamos haber generado más a la hora de finalizar".

Sobre la metodología de Flick

"Tampoco conoczo profundamente la metodología pero cada uno utilizamos la nuestra. Sigo pensando lo que dije hace tres meses, me parece que el Barça le ha venido muy bien, ha traído aire fresco, ha aumentado las opciones ofensivos. Hay mezcla de posesión, busca del espacio y contraataque como se demostró en el primer gol. Para mí es super atractivo".

Bronca con Flick

"Me ha echado una bronca sin comerlo ni beberlo, estaba pendiente del juego, pero me dio un poco de rabia. Yo no soy quien pita o no pita. Creo que actuamos correctamente. Sigo respetando a Flick, es un momento puntual, no tiene ninguna trascendencia, al final me ha pedido disculpas y lo agradezco, para mí no tiene ninguna importancia".

El partido de Lamine Yamal

"Es difícil paraa a un jugador tan genial.. No fuimos muy precisos en el repliegue y un jugador de este nivel te castiga. El segundo gol creo que es evitable, fuimos tarde y no bien a la ayuda por dentro. El tercero le hicimos una autopista, si le hacemos un autopista. Hay que felicitarle no obstante"