La previa | No hay dos sin tres para un Villarreal sin miedo al Barcelona

Una, dos… ¿y por qué no tres? El Villarreal CF de Marcelino se ha llenado el bolsillo en sus últimas visitas ante el FC Barcelona (ambas en Montjuic) y esta tarde (16:15) buscará en el Camp Nou completar una trilogía reservada para los elegidos. Uno de los partidazos de la jornada, con dos estilos opuestos. Primero contra tercero y los Lamine Yamal y Raphinha contra los Mikautadze y Pepe.

Los de Flick, a tres días de intentar una milagrosa remontada en la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid (4-0), buscarán mantener el liderato recuperado la semana pasada tras la derrota del Real Madrid en Pamplona.

Por detrás de los blancos aparece a lo lejos el Submarino, con 51 puntos. Ay si hubiera rascado ante los grandes… quizás estaría de lleno en la pelea por el título. Pero la realidad es que le saca tres puntos al Atlético en una Liga que ya entra en los libros de la historia grogueta, al menos en cuanto a puntuación. Lo que falta por escribir es la página de una hazaña ante un coloso, en el objetivo de lograr el billete a la Champions y acabar por delante de los rojiblancos, club con mucho más presupuesto, que le fichó a Sorloth y Baena y llamado a luchar por el Big Two.

El plan arriesgado del Barça

Cualquiera que haya visto un par de partidos de Villarreal y Barça intuye el guión del encuentro. El equipo de Flick, fiel a su estilo, presionará arriba y buscará dominar en campo rival con un ataque demoledor. Sin De Jong, Pedri llevará el timón, con Fermín indetectable desde la segunda línea.

El mayor peligro es Lamine Yamal. Su sola presencia desconcierta a las defensas: puede desbordar en conducción, filtrar el último pase o resolver el duelo desde cualquier zona. En el otro costado, Raphinha es una amenaza constante y Ferran apunta a ocupar la posición de nueve. Pero no es oro todo lo que reluce y los de Flick tienen un lunar que el Submarino, si es inteligente, puede aprovechar.

Entrenamiento del Villarreal durante la semana. / VILLARREAL CF

El Villarreal, a correr

En ese aspecto, los de la Plana Baixa deberán estar compactos, concentrados y con ayudas constantes para robar y salir de la presión. Durante la semana, los entrenamientos planteados por Marcelino se han centrado en cómo romper la línea tan adelantada de su rival. Una forma de jugar que exige precisión en el pase, buenos desmarques y jugadores con el timing necesario para no caer en fuera de juego. Luego, correr a campo abierto y definir.

En ese escenario, el Submarino cuenta con jugadores letales. Mikautadze desde la conducción y Pepe al espacio pueden disfrutar como un niño abriendo un paquete de golosinas. Pero necesitarán nutrirse de pasadores como Ayoze, Moleiro o incluso Gueye para romper el cerrojo azulgrana en esa presión asfixiante.

Sin Gerard Moreno, descartado ayer por el técnico asturiano, la principal incógnita es conocer si jugará Ayoze Pérez —irregular esta temporada— o Buchanan para reforzar la banda y colocar a Nicolas Pepe como delantero. Con estas cartas, el Villarreal buscará completar la trilogía.