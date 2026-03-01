La crónica | El Villarreal B pincha hueso ante un sólido Real Murcia en el Mini Estadi (1-1)

Se le resiste la tercera victoria consecutiva al Villarreal B de David Albelda. No se pudo conseguir ante un Real Murcia donde se estrenó el técnico Curro Torres, que le neutralizó la ventaja que cobraron los amarillos nada más arrancar el encuentro. Después, jugando media hora con diez efectivos la escuadra murciana apenas dejó maniobrar a un filial que se ahogó en las inmediaciones del área defendida por Gazzaniga, Un querer y no poder.

Albelda y Curro Torres, dos ex del Valencia. / Gabriel Utiel Blanco

Tres apuntes en la libreta del resumen de la primera parte del duelo entre vila-realenses y murcianos en el Mini Estadi. Buen arranque del equipo de la Plana que en el minuto 5 logró marcar por mediación de Ayman Arguigue de buen trallazo tras magistral pase largo de Dani Budesca. El conjunto pimentonero espabiló y en el minuto 30 el gran centro de Víctor Narro casi lo cabecea en propia portería el central Lautaro. Y en el minuto 44 Óscar Gil, de tiro raso desde la frontal del área, batió a Rubén Gómez. Incomprensible que nadie estuviese encima del lanzador, para dificultarle el disparo. Con ese 1-1 y un Villarreal B que no pudo ampliar la renta y les pasó factura.

Segunda parte

En el segundo tiempo el Villarreal B no estuvo fino ni jugando contra once ni tampoco contra diez a partir del minuto 59 cuando el Real Murcia se quedó en inferioridad por la roja que se le mostró a Palmerg por una dura entrada. El conjunto murciano del debutante Curro Torres no pasó apuros. Con todo ello, el juego se perdió en una pelea sin ton ni son en el centro del campo. Hugo López quemó el último cartucho en el minuto 91, enviando alto desde la frontal del área pequeña.

La próxima cita para el Villarreal B será el domingo día 8 contra el Teruel en el campo Pinilla, un partido complicado ante uno de los equipos revelación de la categoría.

Ficha técnica:

-1- Villarreal B: Rubén Sánchez; Budesca, Sierra (Jean Ives, min. 70), Lautaro, Eneko (Iván, min. 86); Nizar, Alassane, Carlos Maciá, Gaitán (Facu, min. 77); Ayman (Eto’o, min. 70) y Albert García (Hugo López, min. 77).

-1- Real Murcia: Gazzaniga; Mier (Ortuño, min. 87), Jon García, Alberto, Cristo; Óscar Gil; Pedro Benito (Bustos, min. 77), Eikan (Sekou, min. 63), Palmberg, Narro (Vicente, min. 77); y Flakus (Jorquera, min. 87).

Goles: 1-0. Min. 5: Ayman. 1-1. Min. 44: Óscar Gil.

Árbitro: Daniel Miranda Bolaño (Mérida). Amonestó al local Sierra y Facu; y a los visitantes Mier, Jon García, Bustos y Narro. Expulsó al visitante Palmerg (min. 59) con roja directa.

Campo: Mini Estadi.

Entrada: 900 espectadores.