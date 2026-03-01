La frustración de Comesaña tras caer ante el Barça: "El tercer gol fue el máximo error. No nos puede pasar"

Santi Comesaña, uno de los capitanes del Submarino y de los pesos pesados, analizó la derrota contra el Barcelona y reconoció que cometieron un grave error en el 3-1, un gol que terminó de sentenciar al conjunto amarillo.

El análisis del partido

"El partido ha sido como vienen siendo los últimos Barcelona-Villarreal. Tenemos ocasiones muy claras los dos equipos y últimamente se está decantando para ellos. El primer gol es una transición rápida y el segundo es un golazo de Lamine que tiene la costumbre de hacer partidazos contra nosotros. La segunda parte empezamos muy bien, el partido estaba con una dinámica que nos beneficiaba con mucho ida y vuelta. Tuvimos la ocasión de Ayoze a puerta vacía muy clara y cuando entró Pedri cambió el partido. Estábamos en esa dinámica de ida y vuelta y él lo cambió todo, nos quitó el balón y, encima, filtra el pase del tercero. Al final lo intentamos, pero nos faltó convicción".

Mikautadze conduce el balón ante la presencia de Comesaña. / AGENCIAS

"El fútbol es esto. Todo el mundo pierde balones. Tendríamos que haber estado más atentos y cerrar mejor. Pape se suele ir en más del 90% de esas acciones. Si se pierde una, se pierde una. No pasa nada. El tercer gol fue el máximo error. No nos puede pasar. Es verdad que Pedri es muy bueno, pero tenemos que intentar evitarlo".

Sobre Lamine

"Es verdad que Sergi (Cardona) tenía la ayuda constante de Moleiro. Pero es difícil parar a jugadores tan buenos que están tremendamente inspirados. No solo ha marcado los goles, ha encarado constantemente y ha filtrado pases. Es muy difícil de parar".