Las notas de la derrota del Villarreal contra el Barcelona... con tres suspensos

El conjunto amarillo sucumbió en un partido que resolvió Lamine Yamal con un hat-trick

Marcelino habla con Cardona y Moleiro.

Marcelino habla con Cardona y Moleiro. / Toni Albir

Ismael Mateu

Ismael Mateu

Barcelona (enviado especial)

EL MEJOR

Luiz Júnior | 7 |

Cuatro paradas, tres de ellas a tiros desde dentro del área evitaron una derrota mayor. Buen partido.

Mouriño | 6 |

El uruguayo supo frenar a un combativo Raphinha, saliendo airoso por momentos. Contundente, se empleó con oficio.

Pau Navarro | 6 |

El canterano ‘groguet’ mantuvo el tipo en un choque complicado ante atacantes de primer nivel. Cumplió por arriba.

Renato Veiga | 4 |

Se desajustó demasiado y no se entendió con Sergi Cardona. El 1-0 y el 3-1 partieron de su costado izquierdo.

Sergi Cardona | 3 |

Difícil salir indemne de tener que marcar a Lamine Yamal, un crack mundial. El ‘groguet’ no pudo frenar al azulgrana.

Pau Navarro, ante Lewandowski.

Pau Navarro, ante Lewandowski. / EFE

Santi Comesaña | 6 |

De los pocos entonados ayer en el centro del campo del Submarino. Bien en recuperación y en sus llegadas al ataque.

Pape Gueye | 5 |

Hizo un correcto partido en recuperación, criterio y marcó, pero regaló el balón del 1-0, una pérdida clave en el duelo.

Moleiro | 4 |

Demasiado intermitente, con un buen arranque pero poco sostenido. Muy poco peligro salió de sus botas y fue sustituido.

Nico Pepe | 5 |

Activo, rápido y eléctrico, siempre realizó buenos desmarques y encarando a sus rivales, aunque le faltó determinación.

Mikautadze | 5 |

Buena movilidad y muy inteligente con balón, filtrando pases finales, pero ayer tampoco pudo generar peligro.

Ayoze | 5 |

Tuvo dos muy claras, sin portero, una en cada parte. En la primera llegó justo y falló la segunda. Acabó con calambres.

También jugaron

Pedraza | 5 |. Exigido.

Buchanan | 5 |. Rápido.

Parejo | SC |. Sin tiempo.

Alfon | SC |. Testimonial.

Oluwaseyi | SC |. Sin tiempo.

