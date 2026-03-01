Las notas de la derrota del Villarreal contra el Barcelona... con tres suspensos
El conjunto amarillo sucumbió en un partido que resolvió Lamine Yamal con un hat-trick
EL MEJOR
Luiz Júnior | 7 |
Cuatro paradas, tres de ellas a tiros desde dentro del área evitaron una derrota mayor. Buen partido.
Mouriño | 6 |
El uruguayo supo frenar a un combativo Raphinha, saliendo airoso por momentos. Contundente, se empleó con oficio.
Pau Navarro | 6 |
El canterano ‘groguet’ mantuvo el tipo en un choque complicado ante atacantes de primer nivel. Cumplió por arriba.
Renato Veiga | 4 |
Se desajustó demasiado y no se entendió con Sergi Cardona. El 1-0 y el 3-1 partieron de su costado izquierdo.
Sergi Cardona | 3 |
Difícil salir indemne de tener que marcar a Lamine Yamal, un crack mundial. El ‘groguet’ no pudo frenar al azulgrana.
Santi Comesaña | 6 |
De los pocos entonados ayer en el centro del campo del Submarino. Bien en recuperación y en sus llegadas al ataque.
Pape Gueye | 5 |
Hizo un correcto partido en recuperación, criterio y marcó, pero regaló el balón del 1-0, una pérdida clave en el duelo.
Moleiro | 4 |
Demasiado intermitente, con un buen arranque pero poco sostenido. Muy poco peligro salió de sus botas y fue sustituido.
Nico Pepe | 5 |
Activo, rápido y eléctrico, siempre realizó buenos desmarques y encarando a sus rivales, aunque le faltó determinación.
Mikautadze | 5 |
Buena movilidad y muy inteligente con balón, filtrando pases finales, pero ayer tampoco pudo generar peligro.
Ayoze | 5 |
Tuvo dos muy claras, sin portero, una en cada parte. En la primera llegó justo y falló la segunda. Acabó con calambres.
También jugaron
Pedraza | 5 |. Exigido.
Buchanan | 5 |. Rápido.
Parejo | SC |. Sin tiempo.
Alfon | SC |. Testimonial.
Oluwaseyi | SC |. Sin tiempo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marga, 65 años, con una pensión de 830 euros, sin ayudas al alquiler ni escudo social: 'Mi casero tiene 10 pisos y me ha dicho que en dos años pagaré el doble
- La Policía Nacional detiene a una veintena de personas en Vila-real por trata de seres humanos
- Castellón amanece cubierta por una densa niebla: este es el motivo
- El motivo por el que la Reina Letizia estará en Castelló el próximo martes
- Aemet anuncia el regreso de las lluvias: Confirman un inicio de Magdalena pasado por agua en Castellón
- La Rompida de la Hora 2026 rendirá homenaje póstumo a un referente del tambor y el bombo en l’Alcora
- Las aventuras empresariales del antiguo dueño de Baldocer: los resultados de su centro comercial en Barcelona
- Dos municipios de Castellón, en el 'top' de las ciudades con más demanda de pisos