La previa: Prueba de altura para el enrachado Villarreal B frente a un herido Real Murcia

Como no hay dos sin tres, el Villarreal B buscará esta tarde-noche ante el Real Murcia lo más difícil todavía en sus registros personales: sumar la tercera victoria consecutiva por primera vez esta temporada. Lo intentará ante un histórico en horas bajas que estrenará entrenador en el Mini Estadi, Curro Torres, a partir de las 20.30 horas y con arbitraje del colegiado emeritense Daniel Miranda Bolaño.

Está en estado de gracia el equipo de David Albelda. Acumula nueve partidos seguidos sin perder y los dos últimos los saldó con triunfo (ambos lejos de casa) frente al Nàstic de Tarragona (0-1) y Betis Deportivo (1-4). Nunca, en el presente curso, encadenó tres victorias seguidas. ¿Será este domingo? Llega un Real Murcia que enlaza seis partidos sin ganar, con cuatro derrotas en sus cinco últimas actuaciones.

El central Ismael Sierra durante un entrenamiento de esta temporada en el campo 9. / Juan Francisco Roca

Para este partido el Villarreal B recupera a dos efectivos, pero mantiene tres jugadores en el dique seco. Es el caso del portero Yakiv Kinareikin, el lateral diestro Arnau Forés y la del extremo diestro Sebas Salazar. Mientras, los que vuelven a estar a disposición del entrenador valenciano David Albelda son el mediapunta argentino Facundo Viveros, recuperado de su lesión, y el extremo malagueño Joselillo Gaitán, tras cumplir la sanción.

Rival atascado

Curro Torres, tercer entrenador que presenta el Real Murcia, recupera a los sancionados Gianfranco Gazzaniga (portero) y a Davd Vicente (lateral diestro). Con todo ello, su posible once podría estar formado por Gazzaniga (portería); David Vicente, Alberto González, Óscar Gil y Jorge Mier (defensa); Sekou Djanbou, Isi Gómez, Víctor Narro y Joel Jorquera (medular); y Pedro Benito y David Flakus (delantera).

Posible once del Villarreal B: Rubén Gómez; Dani Budesca, Lautaro, Ismael Sierra, Eneko Ortiz; Alassane Diatta, Carlos Maciá; Nízar, Albert García, Gaitán; y Ayman.