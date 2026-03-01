El registro negativo que firmó el Villarreal tras ser goleado por el Barcelona... ¡Hacía dos años que no pasaba!

Desde que Marcelino García Toral regresara al Villarreal CF en su segunda etapa al frente del conjunto de la Plana Baixa, el pasado 13 de noviembre del 2023, los seguidores del combinado amarillo no están acostumbrados a ver cómo su equipo recibe goleadas, más bien todo lo contrario. La llegada del asturiano al banquillo groguet recuperó el estatus de grande de LaLiga, incluso clasificándolo tanto para la Champions League con una espectacular campaña 2024/25 el pasado ejercicio.

En la presente campaña, los de Vila-real están cosechando un excelente campeonato doméstico, empatado a puntos en la tercera posición con el Atlético de Madrid en busca de una nueva clasificación para la Liga de Campeones.

Barcelona-Villarreal. / Toni Albir / EFE

Situación atípica

Es por ello que sorprendió la dura derrota que encajó el Villarreal el pasado sábado. El equipo de Marcelino fue goleado 4-1 por el Barcelona en el Camp Nou en LaLiga, el cual no recibía cuatro tantos como visitante desde hacía más de dos años.

El conjunto azulgrana se adelantó 2-0 en la primera mitad con sendos tantos de Lamine Yamal, pero tras la reanudación Pape Gueye recortó distancias, aunque, más tarde, Lamine certificó su triplete y Lewandovski firmó el definitivo 4-1.

Al respecto, El conjunto villarrealense no sufría este marcador desde diciembre de 2023 cuando sucumbió por idéntico resultado en su visita al Bernabéu (4-1).

Barcelona-Villarreal. / Toni Albir / EFE

El último precedente previo

En aquella ocasión, Marcelino también ocupaba el banquillo amarillo, y el partido fue muy parecido ya que el Real Madrid se puso por delante en la primera mitad con goles de Jude Bellingham y Rodrygo Goes, recortó distancias Morales y finalmente Brahim Díaz y Luka Modric sentenciaron el encuentro.

Desde entonces el equipo groguet había disputado un total de 42 encuentros a domicilio, 13 de ellos en la presente temporada, y como mucho le habían marcado tres tantos como le sucedió ante el Real Madrid (3-1) el pasado mes de octubre.

En la presente edición de la Liga de Campeones también ha sufrido marcadores adversos contundentes lejos de su estadio y sobre todo en territorio alemán donde el Borussia Dortmund le endosó un contundente 4-0 y el Leverkusen un 3-0.