Álvaro Alcaide, la joven promesa del Villarreal CF, convocado para la selección española sub-18 que disputará la Eurocopa 2027
Natural de Burriana, tiene 18 años recién cumplidos, es centrocampista del juvenil del Submarino está completando una fantástica temporada tanto en liga como en la UEFA Youth League
La cantera del Villarreal CF sigue generando talento. De hecho, la selección española sub-18 ha convocado de urgencia al mediocentro burrianense Álvaro Alcaide para los entrenamientos de preparación que se están llevando a cabo en Los Ángeles de San Rafael (Segovia), en sustitución de Nicolás Guillén, del Sevilla FC.
Alcaide milita en el juvenil A del Villarreal CF donde es uno de los pesos pesados del equipo de Pepe Reina. Allí, en la rojita, coincidirá con otro integrante de la Cantera Grogueta como es Carlos Maciá, que alterna el primer equipo con el filial de Primera Federación.
Así es el futbolista
Álvaro Alcaide Valls (Burriana, 22 de febrero de 2008) lleva prácticamente toda su carrera deportiva en la cantera del Submarino. En el presente curso liguero acumula 28 partidos, 2.012 minutos, tres goles y una asistencia en todas las competiciones en las que ha participado: División de Honor, Copa del Rey, UEFA Youth League y Tercera Federación.
Cabe destacar que la selección española sub-18 que dirige David Tenorio está empezando a preparar la fase se clasificación para la Eurocopa de esta categoría a celebrar en 2027. En esa fase, la rojita quedó encuadrada en el grupo A5 y tendrá como rivales a Inglaterra, Croacia y Bulgaria. Se jugará en Croacia del 25 al 31 de marzo.
