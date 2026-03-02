Gerard Moreno, ¿la grata sorpresa del Villarreal contra el Elche?

El Villarreal CF necesita a su capitán, Gerard Moreno, para volver a liderar el ataque en la recta final del presente campeonato liguero 2025/26. Tras las eliminaciones prematuras en LaLiga y en la UEFA Champions League, la plantilla y el cuerpo técnico, que encabeza Marcelino García Toral, se han marcado como objetivo clasificarse entre los cuatro primeros de Primera División para lograr billete a la próxima edición de la Liga de Campeones por segunda vez de forma consecutiva en la historia del club.

Y con el própósito de recuperar al Killer de Santa Perpètua de Mogoda trabajan los colaboradores del técnico asturiano del conjunto amarillo.

Gerard Moreno anotó los dos goles del Villarreal en el campo del Osasuna. / EFE

Al respecto, el Submarino regresará este martes a los entrenamientos, tras la derrota por 4-1 del pasado sábado ante el Barcelona, una vuelta al trabajo en el que el combinado groguet estará pendiente de Gerard Moreno y su posible vuelta a las sesiones del grupo, en las cuales todo apunta a que sí que estará Ayoze Pérez, quien fue sustituido renqueante en el Camp Nou.

El estado de Ayoze

El delantero tinerfeño del conjunto amarillo tuvo que retirarse del partido ante el Barça con unas ligeras molestias musculares tras ser cambiado, pero en un principio dichas molestias fueron provocadas por un golpe en un lance del encuentro, según informaron a Mediterráneo fuentes del club amarillo.

En un principio no habrá problema para que Ayoze trabaje a la par que sus compañeros en la vuelta a la actividad en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza de Miralcamp.

Ayoze Pérez disparando a portería en el Barcelona-Villarreal. / Alejandro Garcia

La situación de Gerard

En el caso de Gerard Moreno, el futbolista barcelonés suma ya casi tres semanas fuera del equipo por una lesión de isquiotibiales, de las que no se ha dado a conocer el alcance, si bien el pasado viernes, fue el técnico Marcelino García Toral, el que explicó que el delantero "está en una fase positiva de la recuperación".

"Gerard sí que lleva una progresión muy buena y, si todo transcurre con normalidad, podrá incorporarse a los entrenamientos muy pronto. Quizás esté disponible contra el Elche", aseguró Marcelino, en relación al duelo de esta próxima jornada, la 27ª de Primera División, en la que el Villarreal recibirá en el Estadio de la Cerámica al conjunto ilicitano este próximo domingo, 8 de marzo, a las 14.00 horas.

Willy Kambwala, segundo por la izquierda, se incorporó al grupo en el entrenamiento de la matinal de este lunes del Villarreal CF. / Toni Losas

Otros jugadores en la enfermería

Una semana, en la que también se espera a ver trabajando a los futbolistas Logan Costa y Willy Kambwala, que desde hace algunos días se han ido integrando en la dinámica de trabajo del equipo.

Ambos jugadores venían de lesiones graves y varios meses fuera de las convocatorias por unas lesiones de las que parecen estar ya en la recta final de su recuperación.