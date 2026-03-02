Informe sobre los números del Villarreal CF: ¡No hay manera ante los grandes!

No hay manera ante los grandes. Es una realidad. Al Villarreal CF de Marcelino García Toral se le atragantan los rivales importantes, los de su nivel, los que pelean por plazas de Champions League o, en Europa, por superar la Fase Liga de la Liga de Campeones.

En una temporada en la que las expectativas eran muy elevadas por la confección de la plantilla y la inversión realizada por el club en cuanto a fichajes, el Submarino no está siendo capaz de sacar tajada en los mano a mano en los llamados rivales de tu liga. Aunque, pese a ello, la temporada en el campeonato doméstico es brillante, codeándose con el Atlético de Madrid, empatado a puntos en el 3º lugar.

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal CF, no está logrando resultados positivos ante los grandes. / Alejandro Garcia

Malos registros

Los números ante los gallitos de los torneos nacional y europeo son malos y preocupantes. De un total de 12 encuentros disputados hasta la fecha, solo se han logrado dos empates y ha cosechado 10 derrotas. En LaLiga, los amarillos han caído en sus dos enfrentamientos frente al FC Barcelona y Real Madrid, cayó en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid y contra el Real Betis se empató en el Estadio del la Cerámica y perdió en La Cartuja, recinto en el que esta campaña juegan los béticos de local.

Y en la Liga de Campeones, los de la Plana Baixa encajaron derrotas ante Tottenham, Manchester City, Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen, sumando un empate en casa ante la Juventus.

Los registros del Villarreal ante los grandes en LaLiga y la Champions League. / J. C. Gozalbo / Imagen Mediterráneo

Números preocupantes

En dicha seguida de partidos, los amarillos solo han marcado 6 goles y han encajado 29 en los citados 12 encuentros, en los cuales, además, todas las derrotas llegaron por dos o más goles, a excepción del duelo perdido en Londres ante el Tottenham en Champions por el recordado y desafortunado error inicial del meta Luiz Júnior.

Los groguets no han sumado ante Barça, Madrid y Atlético, aunque contra los colchoneros resta un encuentro por disputarse, en La Cerámica, en la 38ª y última jornada del presente ejercicio.

Marcelino dialoga con Cardona y Moleiro en el Camp Nou en el Barcelona-Villarreal. / Toni Albir

A su vez, en el campeonato doméstico, contra los cinco equipos que están, junto al Villarreal, entre los seis primeros clasificados de Primera División (Barcelona, Real Madrid, Atlético, Real Betis y Celta) solo se han sumado 2 puntos de 24 posibles, mientras que contra el resto de rivales se han logrado 49 puntos de 54, con solo un empate en Pamplona, una derrota en Getafe y 16 victorias.

El punto de vista de Marcelino

Al respecto, el propio Marcelino fue cuestionado sobre esta situación, la de no ganarle a los grandes, tras la derrota por 4-1 del pasado sábado ante el Barcelona en el Camp Nou, dando su punto de vista: «Tenemos que mejorar. Hay una coincidencia con los partidos de Champions. Pudimos sumar más en Champions y también contra los grandes en LaLiga, pero hemos cometido errores de bulto en estos partidos contra rivales que no puedes hacerlo. Y, además, tienes que aprovechar tus opciones».

El Villarreal fue goleado 4-1 por el Barcelona en el Camp Nou en LaLiga. / Toni Albir

«Ante el Barça tuvimos el 2-2, no lo metimos. Y no quiero insistir en el 3-1 porque me pongo de mala leche. Para competirle a estos equipos no puedes cometerlos», reconoció.

Sincero y directo como siempre, un Marcelino que está logrando un excelente rendimiento en LaLiga sin ganarle a los grandes.