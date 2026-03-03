Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Villarreal B iguala una racha de hace nueve años y suma diez partidos sin perder en Primera Federación

El equipo de David Albelda buscará una nueva victoria contra el Eldense en el Mini Estadi, con el objetivo de extender la racha de partidos sin perder del Villarreal B y escalar posiciones

El Villarreal B acumula diez jornadas consecutivas sin conocer la derrota en liga. / Juan Francisco Roca

Juanfran Roca

Vila-real

Acumular muchas jornadas sin perder no es fácil en el mundo del fútbol, y menos en la Primera Federación, categoría donde se dan cita equipos históricos que buscan dar el salto al fútbol profesional. El Villarreal B, tras empatar en casa frente al Real Murcia, acumula diez partidos seguidos sin hincar la rodilla, algo que no conseguía desde hace nueve años, en concreto hay que remontarse a principios de la campaña 2017/18.

El filial amarillo arrastra una importante racha de partidos sin conocer la derrota. / Juan Francisco Roca

El filial amarillo podría encadenar una jornada más sin perder (serían once) si mañana el equipo de David Albelda es capaz de ganar al Eldense en el Mini Estadi (18.30 horas), en partido oficial aplazado de hace dos semanas. Si suma los tres puntos los vila-realenses recuperarían la plaza de ‘play-off’ perdida tras el último empate.

En esa racha que se dio en la recta final de 2017, el Villarreal B sumó los mismos registros que ahora: cuatro victorias y seis empates. Superó al Deportivo Aragón, Peralada, Peña Deportiva y Atlético Baleares, mientras que empató contra el Valencia Mestalla, Lleida Esportiu, Elche, Olot, Sabadell y Badalona.

