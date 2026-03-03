El Villarreal B iguala una racha de hace nueve años y suma diez partidos sin perder en Primera Federación
El equipo de David Albelda buscará una nueva victoria contra el Eldense en el Mini Estadi, con el objetivo de extender la racha de partidos sin perder del Villarreal B y escalar posiciones
Acumular muchas jornadas sin perder no es fácil en el mundo del fútbol, y menos en la Primera Federación, categoría donde se dan cita equipos históricos que buscan dar el salto al fútbol profesional. El Villarreal B, tras empatar en casa frente al Real Murcia, acumula diez partidos seguidos sin hincar la rodilla, algo que no conseguía desde hace nueve años, en concreto hay que remontarse a principios de la campaña 2017/18.
El filial amarillo podría encadenar una jornada más sin perder (serían once) si mañana el equipo de David Albelda es capaz de ganar al Eldense en el Mini Estadi (18.30 horas), en partido oficial aplazado de hace dos semanas. Si suma los tres puntos los vila-realenses recuperarían la plaza de ‘play-off’ perdida tras el último empate.
En esa racha que se dio en la recta final de 2017, el Villarreal B sumó los mismos registros que ahora: cuatro victorias y seis empates. Superó al Deportivo Aragón, Peralada, Peña Deportiva y Atlético Baleares, mientras que empató contra el Valencia Mestalla, Lleida Esportiu, Elche, Olot, Sabadell y Badalona.
Suscríbete para seguir leyendo
- Con 24 años, crea su propia marca y exporta al año desde Castellón 10.000 pares de alpargatas y zapatillas
- Cara y cruz en el comercio de Castelló: Monfort Centro de Oportunidades tiene nuevo inquilino y cierra otro comercio del centro
- Aemet confirma el tiempo para el primer sábado de Magdalena: esta es la probabilidad de lluvia en Castellón
- Juzgan a una administrativa y abogada de Castellón que ‘mordía’ las nóminas que preparaba
- El tiempo en Castellón: Fuertes cambios en el primer fin de semana de fiestas de la Magdalena
- El CD Castellón reubicará a los familiares de los visitantes tras los 'actos inaceptables de provocación por parte de personas vinculadas' al Racing de Santander
- Regantes de Castellón se plantan: hasta 3.000 euros de multa por destrozar sus acequias
- ¡Le cae una sanción de 38 partidos por agredir a un árbitro de Castellón!