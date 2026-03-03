Villarreal–Elche: el derbi llega marcado por la polémica de Rafa Mir y la investigación por el caso El Hilali

El Elche CF encara su próximo compromiso liguero con el foco puesto tanto en el césped como fuera de él. El conjunto franjiverde visita al Villarreal CF este domingo 8 de marzo (14.00 horas), en el Estadio de la Cerámica, en un partido de máxima exigencia que llega condicionado por el ruido mediático y disciplinario en torno a Rafa Mir tras lo ocurrido en el Elche–Espanyol (2-2).

La semana ha estado dominada por una palabra: polémica. Y por una pregunta que se repite en el entorno franjiverde: ¿qué impacto real puede tener este asunto en el equipo justo antes del duelo ante el Villarreal?

Qué pasó en el Elche–Espanyol: el protocolo antirracista y el acta

El episodio estalló en la segunda parte del partido ante el Espanyol, cuando Omar El Hilali comunicó al árbitro que habría recibido un comentario de contenido racista por parte de Rafa Mir, lo que llevó a activar el protocolo antirracista y detener el juego durante unos minutos.

El acta arbitral recogió la denuncia y, al mismo tiempo, dejó un matiz clave para lo que venga ahora: ningún miembro del equipo arbitral escuchó esas palabras.

A partir de ahí, el caso ha pasado del césped a los despachos: el Comité de Competición debe decidir si abre procedimiento y analiza las alegaciones de las partes, mientras LaLiga revisa imágenes para intentar aclarar lo ocurrido.

Qué puede decidir Competición y qué contempla el Código Disciplinario

El debate sobre “cuántos partidos podrían caer” ha crecido porque, si el órgano disciplinario entiende que hay base para considerar una infracción muy grave vinculada a racismo, el Código Disciplinario de la RFEF contempla sanciones contundentes.

En concreto, el artículo que tipifica la participación activa o fomento de actos violentos, racistas, xenófobos o intolerantes considera “participación activa” la realización de declaraciones, gestos o insultos que impliquen vejación por razones como origen racial o étnico, religión u orientación sexual, y prevé para personas con licencia deportiva suspensión o privación de licencia por un periodo de dos a cinco años (además de sanciones económicas en el marco profesional).

Esto no significa que esa sea automáticamente la sanción aplicable al caso: primero debe determinarse si se prueba el hecho y bajo qué encaje disciplinario se tramita. Pero explica por qué el asunto se ha convertido en una tormenta perfecta para el Elche: el escenario va desde el archivo hasta un expediente con consecuencias serias.

El Elche, en el centro del foco: comunicado y reacción social

En paralelo, el Elche emitió un mensaje institucional en el que condena el racismo, pero pide prudencia ante la “falta de evidencias” mientras se esclarecen los hechos.

Además del plano disciplinario, otro punto que ha alimentado la conversación nacional ha sido la reacción de parte de la grada durante la activación del protocolo, un elemento que ha provocado críticas públicas en tertulias y programas deportivos.

Y ahora, el Villarreal: un partido que exige máxima concentración

Con este contexto, el Elche afronta una salida compleja: Villarreal–Elche se jugará el domingo 8 de marzo, a las 14.00 horas, en el Estadio de la Cerámica.

En clave deportiva, el reto es evidente: el Villarreal suele convertir su estadio en un acelerador de ritmo y exigirá un Elche sólido, especialmente en un momento en el que el equipo necesita que el ruido externo no se convierta en ruido interno. Para el vestuario, el objetivo es claro: que el derbi no se juegue en titulares, sino en el campo. El Villarreal, por su parte, se mantiene a la expectativa.

