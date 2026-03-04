Champions a la vista para el Villarreal: las cinco razones que (casi) garantizan la vuelta a la Champions

El Villarreal CF pasa página de su visita al Spotify Camp Nou, que siempre supone algo más que un partido. Liberado, este curso, ya del doble enfrentamiento con Real Madrid y FC Barcelona, que tanto desgasta. Momento de coger aire y analizar la situación liguera, a menos de tres meses de su conclusión. Y la regularidad, poca producción con los de arriba pero cercana al 100% de los puntos con los de abajo, le lleva a ver muy de cerca la Champions League. O sea, de, por vez primera en su historia, acudir dos años seguidos a la máxima competición de fútbol por clubs del mundo, ahora más atractiva, deportiva y económicamente hablando.

Aquí van cinco razones para los optimistas, los que piensan que la Champions está a la vista, que se puede ver con las gafas de Georges Mikautadze.

1) La desahogada clasificación

Doce jornadas, 36 puntos, y el Villarreal (cuarto, igualado con el Atlético a 51 puntos) aventaja al quinto en ocho. Es decir, que el Submarino podría permitirse el lujo de perder tres partidos más que el Betis, siempre que éste hiciera un pleno en esos envites. Que, visto lo visto en sus últimos encuentros, no parece sencillo.

Después de acercarse a cuatro puntos, el conjunto de Marcelino García aprovechó el comodín del encuentro pendiente contra el Levante para volver a distanciar a los de Manuel Pellegrini, que vienen de empatar sus dos últimos envites (Rayo y Sevilla), ambos en La Cartuja. Especialmente doloroso el derbi, con un 2-0 a favor. Esa es la razón de la cómoda renta.

Con un Espanyol empequeñecido (15 puntos menos), ahora la referencia del sexto puesto es un Celta al alza (a 11 puntos del Submarino), teniendo que visitar el Estadio de la Cerámica (fin de semana del 23 y 24 de abril), teniendo en mente el 1-1 de Balaídos.

2) El quinto puede ir a la Champions

Los play-off clasificatorios para los octavos de final, tanto en la Champions como en la Europa League, dejan al fútbol español rozando otra vez la plaza extra (es decir, la misma vía por la que el Submarino selló su pasaporte para la edición en curso, de la que salió por la puerta de atrás, con tanto solo un punto de 24, en la 35ª posición de los 36 de la liguilla).

Con la Premier League indiscutiblemente a la cabeza (22.291 puntos y sus nueve representantes iniciales aún en liza, contando también la Conference), la otra plaza se la disputan la Bundesliga (17.570 y cinco de siete equipos alemanes compitiendo) y LaLiga EASports (17.406 y seis de ocho conjuntos), con la Serie A a la baja (17.357 y cuatro de siete equipos para seguir puntuando).

En ese supuesto, el Villarreal debería mirar a la sexta plaza, ahora en poder del Celta a esos reseñados 11 puntos de colchón.

3) El calendario, benigno

Lo dicho, ya sin Barcelona y Real Madrid por delante, el partido más difícil, a priori, es con el que despide el curso (Atlético de Madrid, en casa). Debe recibir también a Elche, Levante y Sevilla, de la parte baja de la clasificación; además de a la Real Sociedad y Celta (zona media-alta y, en teoría, aspirantes contrastados a Europa).

Lejos del Estadio de la Cerámica, sus desplazamientos son para enfrentarse al Alavés, Girona, Oviedo, Mallorca y Rayo Vallecano, todos ellos entre los inmersos en la pelea por no descender; así como a San Mamés, frente a un Athletic Club descafeinado.

Un calendario favorable, teniendo en cuenta que dos rivales directos, Betis y Celta, además, están jugando en la Europa League.

4) Recuperando jugadores

Gerard Moreno apunta a estar disponible contra el Elche (en cambio, con Ayoze Pérez se va con precaución).

Además, Willy Kambwala y Logan Costa también estarán pronto a disposición de Marcelino, dejando a Pau Cabanes y Juan Foyth como únicas bajas para lo que resta de curso.

Después de cómo ha ido el curso, es una grata noticia. Hasta no hace mucho tiempo, pocas jornadas, el Villarreal ha afrontado semanas con picos de hasta ocho y nueve bajas, arrastrando hasta tres de larga duración (cuatro, desde que el internacional argentino también se sumó, por desgracia, a las ausencias prolongadas).

5) El valor de la plantilla

LaLiga actualizó ayer el Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD), una vez computado el mercado de invierno, con un Submarino conservando el mismo margen que tenía a principios de la temporada: 173,084 millones de euros.

¿Qué significa esta cifra? Pues que el Villarreal es el cuarto club que más ha podido invertir en la configuración de su equipo, solamente superado por los inalcanzables:

Real Madrid (761,2 millones) Barcelona (351,3 millones) Atlético de Madrid (327,0 millones).

Límites salariales de los clubs de Primera y Segunda División, en la segunda parte de la temporada 2025/2026. / LALIGA

Son, por ejemplo, 50 millones más que Betis o casi doblando al Celta (91,1), por poner unos ejemplos de esos rivales directos. No obstante, intercalados figuran Athletic Club (132,0), Real Sociedad (128,2) o . Valencia (95,6).

El LCPD es el importe máximo que cada entidad puede gastar en su plantilla durante la vigente temporada teniendo en cuenta sus gastos e ingresos.

El índice incluye los emolumentos destinados a jugadores, primer y segundo entrenador y preparador físico del primer equipo, así como a filiales, cantera y otras secciones.