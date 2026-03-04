La crónica | El Villarreal B gana al Eldense, prolonga su racha y alcanza plaza de ‘play-off’ de ascenso (2-0)

El gol de Alassane Diatta en el minuto 44 de penalti, más el de Ayman Arguigue en el descuento, le sirvieron al Villarreal B para muchas cosas. Para ganar el partido, para acumular la undécima jornada sin perder y para recuperar plaza de ‘play-off’ de ascenso a Segunda División. Todo en un encuentro que tuvo unos registros muy igualados y donde las ocasiones de gol más bien brillaron por su ausencia. En la escuadra local el colegiado cobró penalti por un derribo de Manu Molina a Dani Budesca que el nigeriano Alassane Diatta transformó en gol de potente chut. Luego, algunas escaramuzas en ambas áreas, pero ese peligro no dio para nada más. En el minuto 91, en una rápida contra, Ayman Arguigue sentenció en envite.

Hugo López pelea un balón con el lateral catalán del Eldense, David Ruiz. / Gabri Utiel

Tal y como se preveía, el partido no iba a resultar nada fácil para un filial amarillo que salió a por todas frente a uno de los mejores equipos del grupo. Un Eldense con buen empaque que por momentos llevó la voz cantante y en otros apretó los dientes porque el equipo de David Albelda le sometía bastante. Fue, en líneas generales, un partido táctico entre dos conjuntos que se conocían bastante bien.

Todo estuvo muy repartido en el primer acto: la posesión, las ocasiones, el control… Todo. A nivel de peligro posiblemente el Villarreal B apretó más, pero delante no definió bien, como en la clara acción de Ettienne Eto’o mandó a las manos del portero una clara ocasión, en un mano a mano. Antes, Borja lanzó con potencia, desviado sobre la portería de Rubén Gómez.

Alassane Diatta celebra el gol de penalti anotado en el minuto 44 del partido. / Gabri Utiel

Pero antes del descanso el pivote Manu Molina arrolló a Dani Budesca y el colegiado señaló los once metros. Claro penalti que Alassane Diatta transformó en el 1-0 de potente chut en el minuto 44. Con esa mínima renta y con Alassane al filo de la expulsión acabó la primera parte.

Segundo tiempo

La segunda mitad arrancó con un cambio en cada equipo. El Villarreal B prescindió de Nizar y sacó más músculo con Facundo Viveros. En Eldense sustituyó a hombre por hombre en el eje la defensa: se marchó Álex Serra y entró Gaixas. Con todo ello, el conjunto alicantino de Elda volvió a saltar al césped muy intenso y adelantando la presión al rival.

Los dos entrenadores siguieron moviendo el banquillo. Doble cambio en el minuto 63. La escuadra gana de Elda llevaba el peso del partido y al filial le costaba más elaborar. Una falta en la frontal del área amarilla de Fidel, por encima del larguero, fue un aviso de los visitantes. Facundo, en una llegada con poca confianza, lanzó flojo en el minuto 75.

Partido muy igualado, pero con merecido triunfo del conjunto entrenado por David Albelda. / Gabri Utiel

Quedaba mucho por delante. Al Eldense las ideas le empezaban a flojear porque el equipo de David Albelda estaba bien instalado en el terreno de juego, dejando pocos espacios. Se buscó la contra para sentenciar el partido. Y llegó con el tiempo cumplido y el 2-0 de un verdadero goleador: Ayman Arguigue.

Próxima cita

El Villarreal B disputará su siguiente encuentro el domingo a las 12.00 horas frente a uno de los equipos revelación esta temporada de Primera Federación. Se trata del Teruel, en el campo Pinilla, conjunto repleto de exjugadores de la cantera de la escuadra vila-realense.

Ficha técnica:

-2- Villarreal B: Rubén; Budesca, Lautaro, Jean Ives, Eneko; Alassane, Cheikh (Pablo Pascual, min. 63); Nizar (Facundo, min. 46), Albert (Ayman, min. 63), Hugo López (Gaitán, min. 71); y Eto’o.

-0- Eldense: Ramón Vila; Clemente (Ibarrondo, min. 68), Álex Serra (Gaixas, min. 46), Smand, David Ruiz; Molina, Macho; Bellari, Borja (Fidel, min. 62), Robert (Hugo Alba, min. 62); y Nacho Quintana.

Goles: 1-0. Min. 44: Alassane (p). 2-0. Min. 91: Ayman.

Árbitro: David Cambronero González (Cuenca). Amonestó a los locales Hugo López, Gaiyán y Alassane; y a los visitantes Robert Ibáñez y Gaixas.

Campo: Mini Estadi.

Entrada: 450 espectadores.