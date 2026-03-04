¿Qué hay en juego en el Villarreal B-Eldense? Duelo en las alturas en Primera Federación

El 14 de febrero del 2026 no se pudo disputar el Villarreal CF B-CD Eldense por las fuertes rachas de viento que activaron el nivel rojo de emergencia en la provincia de Castellón. Esta tarde (18.30 horas) se recupera ese duelo entre amarillos y azulgranas, en el Mini Estadi, con arbitraje del colegiado conquense David Cambronero González.

Camino de los 100 días sin perder acumula el conjunto de David Albelda (97, para ser más concretos) y son 10 las jornadas que suma la escuadra de la Plana sin hincar la rodilla, pero en todo este tiempo se le ha negado la tercera victoria consecutiva.

Datos

También acumulaba 10 encuentros sin perder el Eldense, hasta que el pasado sábado vio truncada esa racha en el campo del Hércules (2-1), en el minuto 100.

Un rival que la pasada temporada estaba en Segunda División y que para este campeonato está armado para intentar recuperar la categoría, pero uno de sus puntos débiles son los desplazamientos. Hasta la fecha solo ganó en el campo del Ibiza (0-1), mientras que empató ocho veces y perdió en tres ocasiones: Hércules, Marbella y Gimnàstic de Tarragona.

Bajas

Para este partido, el filial amarillo tendrá las mismas bajas que el pasado fin de semana. Es decir, las de tres lesionados: el portero Yakiv Kinareikin, el lateral diestro Arnau Forés y la del extremo derecho Sebas Salazar. No hay sancionados.

Se esperan pocos cambios en el once inicial, respecto al que empató frente al Real Murcia este pasado domingo (1-1) en el Mini Estadi.

El posible once del Villarreal B

Estaría formado por: Rubén Gómez; Dani Budesca, Lautaro Spataz, Ismael Sierra, Eneko Ortiz; Alassane Diatta, Carlos Maciá; Nizar El Jmili, Albert García, Joselillo Gaitán; y Ayman Arguigue.

¡No te pierdas esta cita!