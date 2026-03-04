Renato Veiga, su ambición, la segunda vuelta y la situación del Villarreal: "Tenemos aspectos a mejorar"

La plantilla del Villarreal CF tiene claro que, tras visitar el Camp Nou, con derrota 4-1 ante el FC Barcelona, el conjunto amarillo afronta un momento clave en LaLiga para lograr el objetivo de repetir participación en la próxima Champions League. Siendo la primera cita la visita a Vila-real del Elche de Eder Sarabia.

Uno de los referentes del conjunto que dirige Marcelino García Toral como es el portugués Renato Veiga, ha renoconocido este miércoles de las dificultades del conjunto ilicitano, así como ha analizado las mejoras que consideran, tantos sus compañeros como el cuerpo técnico, que deben realizar de aquí a final de temporada para cumplir con el reto establecido de seguir en la élite europea.

Comesaña y Renato Veiga, en La Cerámica. / Toni Losas

La derrota en Barcelona y el rival del domingo

El luso considera que el Elche, que acudirá al Estadio de la Cerámica este domingo (14.00 horas), "es un equipo peligroso y que desarrolla un buen fútbol".

"Es un equipo que juega muy bien a fútbol. Lo vimos en enero en el partido de ida. Estamos muy centrados en preparar el partido de la mejor manera, tal y como nos pide el entrenador. Venimos de una derrota dura (ante el Barcelona) pero miramos hacia delante y nos centramos en el próximo partido, trabajar bien y hacer las cosas que el técnico nos pide para intentar ganar al Elche en casa", explicó.

Renato Veiga, con un aficionado del Submarino. / Manolo Nebot Rochera

El trabajo defensivo

El internacional luso destacó "la importancia del trabajo defensivo para tener más opciones de ganar partidos", así como "la dificultad que ya tienen todos los partidos al encarar la parte final del campeonato en la que todos los equipos apuran las opciones de pelear por sus respectivos objetivos", insistió.

Sobre los goles que encajando el Submarino, fue reflexivo: "Cuando encajas menos goles, las posibilidades de ganar son mayores. La segunda vuelta siempre es más complicada porque hay equipos peleando para no descender. Eso siempre lo hace más difícil, pero nos toca encajar los menos goles posibles".

"Eso es trabajo, que es lo que intentamos hacer. Ojalá lo consigamos y tener acierto de cara a portería", comentó.

"Nosotros intentamos ganar todos los partidos. A veces sale mejor y otras veces peor. Miramos partido a partido. Así lo enfocamos y así lo haremos. El próximo es el Elche y queremos conseguir los tres puntos en casa", agregó.

Pepe y Veiga, durante el partido ante el Espanyol. / VILLARREAL CF

Aspectos a mejorar

El defensor recalcó que "la plantilla trabaja bien y somos intensos en los entrenamientos, algo que se nota en la clasificación". "Tenemos una plantilla joven, que tiene virtudes y también aspectos a mejorar. Queremos quedarnos con las virtudes y mejorar lo que toque", apuntó.

El Villarreal se encuentra inmerso en la lucha por una de las plazas que dan acceso a jugar la próxima edición de la Liga de Campeones, aunque Renato aseguró que "nosotros solo miramos hacia nosotros mismos, estamos centrados en hacer nuestro trabajo y ganar nuestros partidos".