El conflicto bélico en Oriente Medio no da tregua al fútbol: así lo viven tres 'ex' del Villarreal en Emiratos, Qatar y Arabia

El benicarlando Tito García Sanjuán, exentrenador del Villarreal C, y los excanteranos del Submarino Gerard Hernández y Jason Remeseiro, conviven con su profesión y la tensión en la zona del Golfo Pérsico

Tito García Sanjuán (izquierda), ahora en Emiratos Árabes, Gerard Hernández (derecha arriba), en Qatar; y Jason Remeseiro (derecha abajo), en Arabia Saudí, los tres con pasado en el Villarreal.

Tito García Sanjuán (izquierda), ahora en Emiratos Árabes, Gerard Hernández (derecha arriba), en Qatar; y Jason Remeseiro (derecha abajo), en Arabia Saudí, los tres con pasado en el Villarreal. / Mediterráneo

Ismael Mateu

Ismael Mateu

Vila-real

Los conflictos internacionales de cualquier índole nunca dejan al margen al mundo del deporte. Muchos son los castellonenses o deportistas o técnicos que han pasado por clubs provinciales que se ven afectados en situaciones que, en muchas veces, complican incluso la convivencia diaria y pueden hasta poner en peligro la integridad física tanto de los implicados como de sus familiares.

La pasada semana, Carlo Adriano García, futbolista del Vila-real, ex del Villarreal CF y ahora en el Querétaro FC, explicaba en Mediterráneo cómo vivió tanto él como su familia la oleada de violencia e incluso de asesinatos desatada en México a raíz de la detención y muerte de El Mencho, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el narcotraficante más buscado en suelo mexicano.

Este periódico ha recogido la situación que están viviendo tres deportistas que tuvieron un paso por el Villarreal CF, concretamente por la Cantera Grogueta: el exjugador de fútbol sala y entrenador de fútbol Tito García Sanjuán, y los futbolistas en activo Gerard Hernández y Jason Remeseiro.

En Emiratos Árabes

Tito García Sanjuán, aragonés afincado en Benicarló desde hace 25 años, es el Jefe de Scouting del Al Ain, uno de los clubs más poderosos de Asia, con el que ganó la Champions asiática, y de los referentes de los Emiratos Árabes Unidos. En la provincia entrenó al Benicarló, Borriol, Roda A juvenil y Villarreal C, con amplia trayectoria en España (Formentera, El Ejido, San Fernando...) y el extranjero (Finlandia, Egipto...), ahora se encuentra en España «encerrado» como él mismo dice a Mediterráneo.

«El espacio aéreo está cerrado y no puedo volver. Tengo allí a mi equipo de trabajo. La sensación allí es extraña, porque el miedo existe, pero la liga no ha parado y la vida es relativamente normal. Aunque sí es cierto que por las noches se ven los misiles, que siempre son interceptados. Los objetivos son las bases americanas, por lo que en Emiratos hay tranquilidad».

«Muchos de mis trabajadores, a los que yo he contratado, están ahí. Sería hipócrita y cobarde por mi parte no volver», explica el benicarlando, que es sincero al destacar que «yo quiero volver cuanto antes, pero no soy tonto: pienso en mi familia y mis hijos, y si estuvieran allí, a bombazos, no regresaría», confiesa.

En Qatar

El exjugador del juvenil A del Villarreal CF e internacional sub-21 con España, el tarraconense Gerard Hernández milita en el Al Arabi de Doha, en Qatar, uno de los ibjetivos de Irán. Por ahora, hace «vida normal y la liga no se ha suspendido», aunque «los restaurantes están cerrados y solo están abiertos los supermercados».

Gerard, de 20 años y natural de Sant Jaume dels Domenys (Tarragona), que jugó cedido en el Elche CF en Segunda División el pasado ejercicio 2024/15 por el Submarino, fue traspasado el pasado verano al club qatarí por 1 millón de euros sin llegar a debutar en el primer equipo del Villarreal. El mediocentro fue el capitán de la Rojita sub-19 que ganó la Eurocopa 2024 militando en el juvenil amarillo.

En Arabia Saudí

Mientras que el gallego Jason Remeseiro, que estuvo en el Villarreal B en la campaña 2014/15, milita en el Al Fayha de Al Majma’ah, cerca de Ryad, en Arabia Saudí. El jugador reconoce «cierta calma», pero que destaca que «en la liga de momento no nos dejan marchar, no se va cancelar, pero hay muchos extranjeros que se están yendo».

