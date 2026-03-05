Si vas al Estadio de la Cerámica esto te interesa: así fue el simulacro de evacuación realizado por el Villarreal
El Submarino ejecuta este ejercicio coordinado por el Área de Operaciones y Seguridad del club amarillo para verificar la eficacia del Plan de Autoprotección existente
En el Villarreal CF se cuida hasta el más mínimo detalle y garantizar y preservar la seguridad e integridad física de aficionados y empleados que acuden a los partidos de fútbol y otros actos que se celebran en el Estadio de la Cerámica es una prioridad para el club que preside Fernando Roig.
Es por ello que la entidad de la Plana Baixa realizó un simulacro de evacuación parcial por emergencia en el Estadio de la Cerámica, con el fin de comprobar la eficacia del Plan de Autoprotección existente y verificar si los medios técnicos y humanos de la instalación deportiva son los adecuados y necesarios para combatir una emergencia.
Con estudiantes
En este ejercicio, que simulaba una evacuación por incendio en la instalación, han participado todos los medios que forman parte del Plan de Actuación de Emergencias, además de un centenar de figurantes, personal del club y estudoantes voluntarios del IES Miralcamp de Vila-real, situados en la Grada de Preferencia Baja y la zona de movilidad reducida, puntos concretos donde se ha producido este simulacro de evacuación.
Cumplir los objetivos y el protocolo
El ejercicio de evacuación, coordinado por el Área de Operaciones y Seguridad del Villarreal CF, con Manuel Casarrubio al frente, además de comprobar la eficacia en la respuesta ante una emergencia, cumplió con los objetivos de capacitar al personal adscrito a la organización a responder ante una situación de emergencia, comprobar la idoneidad de los medios y recursos destinados a este tipo de situaciones y, por último, verificar la adecuación de los procedimientos de actuación establecidos.
Las imágenes del siculacro de evacuarión
