Dos futbolistas del Villarreal vuelven al cole en Burriana... ¡Disfrutaron como niños!

Han vuelto al cole y se lo han pasado en grande. En el Villarreal CF, acercar a sus futbolistas de élite a la sociedad de la provincia de Castellón es una premisa, más si cabe cuando de trata de niños y niñas, esos soñadores amantes del deporte y que, por qué no, tienen la ilusión de poder ser profesionales en un futuro de aquello que les apasiona, el fútbol.

Los jugadores del Villarreal Pau Navarro y Luna Figols ha visitado el colegio Villa Fátima de Burriana gracias a la actividad ‘Una Estrella en Tu Cole’. / Villarreal CF

Dos de los futbolistas del Villarreal CF han visitado a los alumnos del colegio Villa Fátima de Burriana gracias a la actividad Una Estrella en Tu Cole, enmarcada en la iniciativa Endavant Club Groguet. Se trata de Pau Navarro y Luna Figols, jugadores del primer equipo y del femenino, quienes disfrutaro como niños, nunca mejor dicho, en una matinal apasionante.

Los jugadores del Villarreal Pau Navarro y Luna Figols ha visitado el colegio Villa Fátima de Burriana gracias a la actividad ‘Una Estrella en Tu Cole’. / Villarreal CF

Con los 'peques'

Los jóvenes estudiantes del centro educativo han vivido una jornada muy especial gracias al clínic que han dirigido ambos futbolistas, con la colaboración de uno de los técnicos de la Cantera Grogueta. De esta forma, los estudiantes no solo han conocido a sus ídolos, sino que incluso han podido compartir un agradable rato jugando con los futbolistas, así como fotografiarse con ellos y conseguir sus autógrafos.

Los jugadores del Villarreal Pau Navarro y Luna Figols ha visitado el colegio Villa Fátima de Burriana gracias a la actividad ‘Una Estrella en Tu Cole’. / Villarreal CF

Compromiso con la salud y el deporte de Castellón

El Villarreal CF organiza y promueve actividades con los más pequeños de la provincia de Castellón a través del programa Endavant Club Groguet. Con la actividad ‘Una Estrella en Tu Cole’, el Submarino ha llevado decenas de futbolistas del primer equipo y Villarreal Femenino a los centros educativos de nuestra provincia desde la temporada 2014-15.