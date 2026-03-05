¿Qué ha pasado en el entrenamiento del Villarreal? Gerard Moreno, Ayoze Pérez y Kambwala, los nombres propios
El Submarino prepara el partido de este próximo domingo ante el Elche en el Estadio de la Cerámica (14.00 horas) pendiente de la situación física de varios futbolistas
¿Preocupación? ¿Ilusión? ¿Precaución? El Villarreal CF afronta este próximo domingo, día 8 de marzo, la visita del Elche CF al Estadio de la Cerámica (14.00 horas), en un partido clave en la lucha del Submarino para consolidar su posición de equipo de zona Champions League.
El entrenador del conjunto amarillo, Marcelino García Toral, y su cuerpo técnico, tienen varias incógnitas con vistas al duelo ante el conjunto ilicitano que dirige Eder Sarabia, expreparador en su día de la Cantera Grogueta.
El caso Gerard
Gerard Moreno apunta a poder regresar este próximo domingo a una convocatoria tras estar varias semanas ausente por una lesión de isquiotibiales. El delantero barcelonés volvió a trabajar este jueves a la par del grupo y se postula como refuerzo de lujo
El Killer de Santa Perpètua de Mogoda no juega desde el pasado 31 de enero, cuando sus dos goles sirvieron para lograr empatar 2-2 en la visita del Submarino a El Sadar ante Atlético Osasuna.
Desde entonces, se ha perdido los cinco siguientes partidos ante Espanyol, Getafe, Levante, Valencia y Barcelona, con un balance de tres victorias, en casa ante periquitos y valencianistas y fuera frente a los granota, y dos derrotas, ambas a domicilio, en el Coliseum getafense y el Camp Nou .
En un principio, Gerard Moreno entraría en la lista y arrancaría desde el banquillo ante los ilicitanos.
La situación de Ayoze
Por su parte, quien más preocupa es Ayoze Pérez, que tras sentir una contusión en el muslo y pedir el cambio en el Camp Nou, todavía no se ha ejercitado con el grupo. Por dicho motivo, el tinerfeño es seria duda para estar disponible de cara al domingo. Todavía faltan dos sesiones de entrenamiento y habrá que ver su evolución.
A su vez, Willy Kambwala sí que realizó la totalidad de la sesión nuevamente, aunque no tiene el alta deportiva y no está disponible para entrar en las convocatorias.
