Lo que gana el Villarreal con el regreso de Gerard Moreno ante el Elche

El pasado 31 de enero fue su última aparición. En El Sadar, Gerard Moreno rescató al Submarino con un doblete que permitió sumar un valioso punto. Desde entonces, más de un mes después, el Villarreal CF ha echado de menos a su faro en ataque, a ese jugador capaz de recibir, girarse y hacer fluir el sistema ofensivo del equipo.

El ‘7’ amarillo regresará ante el Elche, tal y como confirmó Marcelino García Toral en la rueda de prensa previa al partido de este domingo en La Cerámica (14.00 horas). La incógnita es saber si lo hará de inicio, más teniendo en cuenta su historial con las lesiones musculares, o si esperará su turno desde el banquillo para ir entrando en dinámica de forma paulatina.

Gerard Moreno, durante un entrenamiento esta semana. / VILLARREAL CF

Todo lo que aporta Gerard a este Villarreal

Más allá de su liderazgo y de lo que transmite a sus compañeros en términos futbolísticos, también del respeto que impone en las defensas rivales, Gerard es un jugador que eleva al Villarreal a otra dimensión, especialmente cuando está fino. A pesar de sus constantes problemas musculares, esta temporada ha tenido actuaciones de un nivel muy alto. En los 12 encuentros que ha disputado en Liga de los 26 del equipo, ha marcado siete goles y es el tercer máximo goleador del Villarreal, repartidos en 730 minutos.

En un Villarreal de un perfil tremendamente físico, con jugadores veloces y muy potentes —tanto en la medular, con Comesaña o Pape Gueye, como en los extremos, con Buchanan o Nicolas Pépé— y con la excepción de Moleiro, que sí posee esa capacidad para asociarse, Gerard ofrece un registro distinto al del resto de delanteros (Mikautadze, Ayoze o Tani).

Su capacidad para mejorar a los compañeros es una de esas virtudes que no aparecen en las estadísticas, igual que su talento para aclarar una jugada con un pase al alcance de muy pocos. Un futbolista único, capaz de recibir, girarse, combinar y generar ventajas en tres cuartos, algo que tienen muy pocos jugadores en LaLiga. Gerard Moreno está de vuelta.

Sin ayoze, este podría ser el once

Sin Ayoze, también mermado esta temporada por las lesiones y que se perderá un nuevo partido, tal y como confirmó Marcelino, la delantera podría estar formada por Mikautadze y Pepe, entrando Buchanan en banda, o las opciones de que entren Gerard Moreno o Oluwaseyi.