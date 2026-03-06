El zasca de Marcelino sobre su renovación con el Villarreal: "Jamás he exigido ni he firmado un contrato de más de dos años. Me gustaría que..."

El Villarreal CF afronta este domingo, en el Estadio de la Cerámca (14.00 horas), un nuevo derbi autonómico ante el Elche CF con el objetivo de sumar tres puntos en esa batalla por acceder, por segundo año consecutivo, a la Champions League.

El entrenador del Submarino, Marcelino García Toral, analizó la actualidad del conjunto amarillo en una rueda de prensa con mucho jugo. Habla sobre su renovación, mandando un claro mensaje sobre la información que salió publicada en las últimas horas, la que apuntaban que pedía cuatro años, cosa que ha desmentido categóricamente.

Gerard Moreno está de vuelta

"Ayoze será baja; y si no surge ningún impedimento, tendremos a Gerard como alta: lleva entrenando con normalidad toda la semana y está disponible".

Cuando está Gerard a su mejor nivel...

"Gerard, a su mejor nivel, es un jugador muy importante, pero estas temporadas las lesiones no le han permitido la regularidad. Siempre creo en la labor del equipo; si está Gerard, nos aporta en una zona del campo unas caractrísticas que no tiene otro futbolista, llamase Ayoze o Nico [Pepe]".

El rival, el Elche

"Cuando se cumple un periodo largo [sin ganar], menos queda para que se rompa la estadística. Es un equipo similar, con resultados ajustados, ha empatado mucho. Es el mismo equipo atrevido, vertical y de juego asociativo que antes, tiene tres delanteros que suman 15 goles, tiene velocidad por fuera, posesiones altas... Te exigen mucho y te obligan a tomar decisiones. Tienes que jugar en ataque contra algo que hacen pocos equipos, porque defienden al hombre. Cuenta con jugadores ágiles, con buena técnica y delanteros con gol".

Derbi, otro más

"Cuando jugamos allí, fue diferente. Veo un partido entre dos equipos que quieren ganar. Preveo un partido de dificultad, igualado, pero jugamos en casa y esperamos ganar, aunque sabemos de la dificultad. Allí, aunque logramos un 1-3 contundente, el rival nos generó mucho peligro y, en fases del partido, sufrimos bastante".

¿Cómo ves al equipo?

"Yo creo que lo que está pasado, está pasado; tenemos que pensar en el presente. El pasado sirve para mejorar, lo siguiente es pensar en el futuro. Tenemos que ser un equipo solvente atrás, es lo que nos ha hecho sumar muchos puntos en la primera vuelta y en la segunda del año pasado. Así necesitas menos situaciones de gol y meter menos goles, que es lo más difícil del fútbol. Si mantienes la portería a cero o encajas un gol, en todos los partidos que ha sucedido eso hemos ganado. Siempre tenemos que tener la idea de mejorar en todas las facetas; contra el Barcelona no fuimos contundentes o intensos. Y, en el ofensivo, mejorar, porque si tienes mejor criterio, tienes más ocasiones".

Meritocracia

"Intento ser justo. Intentamos poner a aquellos que nos dan mejor rendimiento. Pero ser justo, como entrenador, es complicado. Intentamos acertar, unas veces lo hacemos, otras no, basándonos en lo que consideramos justo".

¿Qué partido esperas?

"Nos va a exigir defender bien: tendremos que defender, porque tienen posesiones largas y atacan con criterio. La contundencia en las áreas marcará el partido".

Willy Kambwala y su regreso

"Es un tema médico, de que tenga el alta, está en el tramo final. El chaval se lo merece y esperemos que pronto esté disponible para estar en la lista. Física y futbolísticamente no está al nivel de los demás, porque lleva mucho tiempo sin competir, pero en el entrenamiento tiene un nivel muy bueno. Está en el final de su puesta a punto".

Pape Gueye y la salida de balón

"Yo creo que el fútbol es un deporte colectivo. Un centrocampista tiene que querer el balón, dar la vuelta y elegir bien. Los que tienen nivel, como Pape, que me parece extraordinario porque hace la mayoría de las cosas bien y tiene también errores. Si el fútbol fuera un deporte que solo cuenta el acierto error y los demás se mantuvieran al margen, no existiría el fútbol. Si uno pierde un balón, otro deberá ofrecer una solución. El que la pierde, tiene que volver a perderla. En una misma jugada hay muchos componentes".

Renovación

"Ya lo dijo [Miguel Ángel] Tena el otro día contra el Barcelona: el director deportivo coincide con lo que vengo diciendo habituamente. Se ha decidido posponer una solución a final de temporada, y así será. Lo que sí también aprovecho para decir que jamás, jamás, en 23 años de profesional, he pedido, he exigido ni he firmado un contrato de más de dos años. Me gustaría que, cuando se da una información, se contrastara y tuviera el rigor adecuado, para que una de las personas no pudiera salir perjudicada, como puedo salir perjudicado, con una cierta información, porque se dice algo que no es verdad. Dicho lo cual, me parece que especular ahora con el futuro es desviar la atención, intentar confundir y irnos de lo que prioritariamente nos beneficia a todos, que es luchar por un objetivo que es muy difícil y que sería la primera vez en lograrlo, eso es en lo que tenemos que centrarnos todos. No nos conduce a nada bueno: lo más importante es ganar al Elche, sumar tres puntos y seguir el camino a final de temporada".

Debut de muchos canteranos

"Siempre es difícil decir en este club de las mejores generaciones, porque ha habido muy buenas y recientes. Hace dos años estaban jugando Filip [Jörgensen], Álex Baena, Yeremy Pino... jugadores internacionales, jugadores de un alto nivel. Tengo la sensación de que viene una serie de futbolistas que van a jugar con el Villarreal en Primera División. Me parecen chicos centrados, con capacidad, con talento... Son muy jóvenes, algunos de ellos en edad juvenil, pero tengo la sensación de que en el futuro van a estar en el primer equipo y creo que van a ser buenos futbolistas".