Rafa Mir habla antes del Villarreal-Elche: "Tengo muchas ganas de ir a juicio..."

El delantero del Elche, que jugará mañana en La Cerámica, asegura que «se demostrará su inocencia»

Sarabia defiende a su jugador: "«Hemos hablado con él y está tranquilo. Entiende que es parte del proceso"

Rafa Mir tras marcar al Espanyol, la pasada jornada.

Rafa Mir tras marcar al Espanyol, la pasada jornada. / AXEL ALVAREZ

Aitor Aguirre

Alejandro Ruiz

Elche / Vila-real

El delantero del Elche, Rafa Mir, que este domingo jugará en La Cerámica contra el Villarreal, optó este viernes por responder públicamente a través de sus redes sociales. Tras conocerse el pasado jueves que la Fiscalía solicita diez años y medio de cárcel por una presunta agresión sexual agravada, el ariete ilicitano compartió un vídeo en su cuenta personal de Instagram defendiendo su inocencia y mostrando tranquilidad de cara al proceso judicial.

Dos meses y medio después de que se difundiera la charla inicial, el delantero publicó un recorte en el que, al ser preguntado por «el estado de su caso judicial», respondió: «La etapa de instrucción fue muy positiva. Ahora estamos esperando el escrito de acusación, que contempla una pena. Yo estoy muy tranquilo. Tengo muchas ganas de ir a juicio, se demostrará mi inocencia».

El jugador se encuentra inmerso en un proceso por la presunta violación de una joven el 1 de septiembre de 2024, cuando pertenecía al Valencia, en su domicilio de la urbanización Torre, en Conill de Bétera. El Ministerio Fiscal pide para Mir una condena de diez años y medio de prisión: nueve por agresión sexual agravada con acceso carnal y un año y medio por un delito de lesiones.

Rafa Mir, ante el Villarreal, con el Sevilla.

Rafa Mir, ante el Villarreal, con el Sevilla. / EFE

Sarabia defiende a su jugador

El entrenador del Elche, Eder Sarabia habló ayer sobre los dos casos que han afectado a Rafa Mir, delantero del equipo, a lo largo de la presente semana. El primero, el insulto racista denunciado por Omar El Hilali, jugador del Espanyol, durante la visita del equipo perico al Martínez Valero, el pasado domingo. «Mira, Rafa (Mir) con nosotros ha tenido un gran comportamiento desde el día en que llegó. Ha ido ganándose el respeto y es como un sexto capitán», inició su exposición Sarabia en defensa de su jugador».

«Respecto a lo del otro día, creemos su versión. Pero que quede claro que, como hemos mostrado siempre, estamos en contra del racismo y de cualquier falta de respeto, ya sea contra un ser humano o contra los valores del juego. Como futbolistas, en la industria en la que estamos y con la repercusión que tenemos, hay que dar ejemplo. No vale todo con tal de conseguir una victoria o de ganar un partido»; reflexionó.

Sobre la presunta violación

En una rueda de prensa con dos temas muy delicados, esta fue la postura del técnico bilbaíno sobre la presunta violación del futbolista ilicitano: «Hemos hablado con él y está tranquilo. Entiende que es parte del proceso. Es más, quiere que sea así también, porque de esta manera va a poder demostrar su inocencia. Él está tranquilo», dijo Sarabia sobre el momento personal que atraviesa Mir, defendiendo la inocencia de su futbolista y garantizando que la «va a poder mostrar».

