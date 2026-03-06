El Villarreal afronta un marzo clave para sellar su regreso a la Champions
En un mes con solo tres partidos por el parón por fecha FIFA el último fin de semana, los de Marcelino deben afianzar su puesto de Liga de Campeones ante Elche y Real Sociedad en casa y visitando al Alavés
Teniendo en cuenta que el fin de semana del 28 y 29 de marzo no habrá liga por el parón por fecha FIFA de selecciones, el Villarreal CF afronta un mes de marzo clave con tres partidos para encarrilar sus opciones de clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones, el reto que se han marcado futbolistas y cuerpo técnico de aquí a final de temporada.
El primero de los duelos tendrá lugar este próximo domingo ante el Elche en el Estadio de la Cerámica (14.00 horas), un enfrentamiento autonómico de la Comunitat Valenciana que el equipo groguet nunca ha perdido en Primera como local.
El calendario
El conjunto que dirige Marcelino García Toral, muy sólido en casa esta temporada en LaLiga, recibirá a un rival, el combinado ilicitano que dirige Eder Sarabia, que se está jugando la salvación y que aún no ha logrado ganar como forastero.
La segunda cita del mes tendrá lugar a domicilio ante el Deportivo Alavés, en Mendizorroza, el viernes 13 de marzo (21.00 horas), otro rival con urgencias clasificatorias y que no puede permitirse más errores como local si no quiere verse involucrado en la lucha por la permanencia en la élite.
Los de la Plana Baixa cerrarán marzo también en viernes, el día 20 (21.00 horas), con un nuevo encuentro en La Cerámica, en esta ocasión ante una Real Sociedad al alza y revitalizada desde la llegada a su banquillo del técnico estadounidense Pellegrino Matarazzo.
El conjunto donostiarra sigue fuera de las plazas europeas, por lo que necesitará urgente los puntos.
Primer rival ideal
Con todo ello, la cita inminente llega este domingo en casa ante el Elche, un enfrentamiento entre groguets y franjiverdes que el conjunto ilicitano no ha ganado nunca como visitante en cinco partidos, con tres victorias para el Submarino y dos empates.
Cierto es que cuando ambos equipos coincidieron por última vez en Segunda División, en el entonces campo de El Madrigal, en la temporada 2012/13, el Elche sí logró ganar en esa ocasión por un resultado de 2-3, pero en Primera nunca ha ocurrido.
Mientras que en las temporadas 2013/14 y 2020/21 el resultado fue un empate, en los tres partidos restantes todo fueron victorias del equipo de la Plana Baixa, una por la mínima en la 2014/15, gracias al gol del costarricense Campbell, y las dos últimas en las temporadas 2021/22 y 2022/23 por contundente 4-1 y 4-0, respectivamente.
Último precedente
La última visita del equipo ilicitano al Villarreal fue el 4 de septiembre de 2022, en la 4ª jornada de la temporada 2022/23, en el Estadio Ciutat de València debido a la remodelación de La Cerámica. El conjunto dirigido por aquel entonces por Unai Emery llegaba quinto con siete puntos y el Elche de Francisco era 17º con un punto.
El Submarino se impuso con autoridad al Elche (4-0) en un encuentro en el que dominó con claridad y que se saldó con los goles de Gerard Moreno, Gio Lo Celso, Francis Coquelin y Morales.
El Villarreal inicia un mes clave para consolidar su clasificación para la próxima Champions League, el objetivo deseado por toda la familia grogueta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Suma y sigue: La UE detecta en febrero 6 partidas de naranjas de Egipto, Turquía y Brasil con pesticidas prohibidos
- Transforman una antigua tienda de muebles de Castellón en 20 viviendas: hasta el famoso empresario José Elías se interesa
- Dos accidentes causan el corte total de la AP-7 en Castellón en dos puntos
- El aeropuerto de Castellón se 'blinda' contra las fugas del aparcamiento
- Un accidente múltiple en la N-340 provoca al menos cuatro heridos en Castellón
- Aemet empeora sus previsiones para Castellón: amplía la alerta amarilla por lluvia
- El aeropuerto de Castellón duplica este mes su oferta de rutas: vuelos y chollos disponibles desde marzo
- Del cierre de tiendas a la fiebre de cafeterías-pastelerías: Santa Gloria abre local en pleno centro de Vila-real