El Villarreal afronta un marzo clave para sellar su regreso a la Champions

Teniendo en cuenta que el fin de semana del 28 y 29 de marzo no habrá liga por el parón por fecha FIFA de selecciones, el Villarreal CF afronta un mes de marzo clave con tres partidos para encarrilar sus opciones de clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones, el reto que se han marcado futbolistas y cuerpo técnico de aquí a final de temporada.

El primero de los duelos tendrá lugar este próximo domingo ante el Elche en el Estadio de la Cerámica (14.00 horas), un enfrentamiento autonómico de la Comunitat Valenciana que el equipo groguet nunca ha perdido en Primera como local.

Marcelino, entrenador del Villarreal. / LALIGA

El calendario

El conjunto que dirige Marcelino García Toral, muy sólido en casa esta temporada en LaLiga, recibirá a un rival, el combinado ilicitano que dirige Eder Sarabia, que se está jugando la salvación y que aún no ha logrado ganar como forastero.

La segunda cita del mes tendrá lugar a domicilio ante el Deportivo Alavés, en Mendizorroza, el viernes 13 de marzo (21.00 horas), otro rival con urgencias clasificatorias y que no puede permitirse más errores como local si no quiere verse involucrado en la lucha por la permanencia en la élite.

El calendario de marzo del 2026 del Villarreal CF. / Villarreal CF

Los de la Plana Baixa cerrarán marzo también en viernes, el día 20 (21.00 horas), con un nuevo encuentro en La Cerámica, en esta ocasión ante una Real Sociedad al alza y revitalizada desde la llegada a su banquillo del técnico estadounidense Pellegrino Matarazzo.

El conjunto donostiarra sigue fuera de las plazas europeas, por lo que necesitará urgente los puntos.

Primer rival ideal

Con todo ello, la cita inminente llega este domingo en casa ante el Elche, un enfrentamiento entre groguets y franjiverdes que el conjunto ilicitano no ha ganado nunca como visitante en cinco partidos, con tres victorias para el Submarino y dos empates.

Rafa Mir ya fue protagonista en el Elche-Villarreal de la primera vuelta (1-3, en el Martínez Valero). / AXEL ALVAREZ / EFE

Cierto es que cuando ambos equipos coincidieron por última vez en Segunda División, en el entonces campo de El Madrigal, en la temporada 2012/13, el Elche sí logró ganar en esa ocasión por un resultado de 2-3, pero en Primera nunca ha ocurrido.

Mientras que en las temporadas 2013/14 y 2020/21 el resultado fue un empate, en los tres partidos restantes todo fueron victorias del equipo de la Plana Baixa, una por la mínima en la 2014/15, gracias al gol del costarricense Campbell, y las dos últimas en las temporadas 2021/22 y 2022/23 por contundente 4-1 y 4-0, respectivamente.

Marcelino García saludando a Éder Sarabia antes del partido de la primera vuelta. / AXEL ALVAREZ

Último precedente

La última visita del equipo ilicitano al Villarreal fue el 4 de septiembre de 2022, en la 4ª jornada de la temporada 2022/23, en el Estadio Ciutat de València debido a la remodelación de La Cerámica. El conjunto dirigido por aquel entonces por Unai Emery llegaba quinto con siete puntos y el Elche de Francisco era 17º con un punto.

El Submarino se impuso con autoridad al Elche (4-0) en un encuentro en el que dominó con claridad y que se saldó con los goles de Gerard Moreno, Gio Lo Celso, Francis Coquelin y Morales.

El Villarreal inicia un mes clave para consolidar su clasificación para la próxima Champions League, el objetivo deseado por toda la familia grogueta.