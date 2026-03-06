El Villarreal, su apoyo a Porcelanosa, la campaña solidaria en favor del Sáhara y otras curiosidades

El Villarreal CF se puso guapo para rendir visita a la XXXII Muestra Internacional de Porcelanosa. La delegación del club groguet, conformada por el consejero delegado Fernando Roig Negueroles, el entrenador del primer equipo Marcelino García Toral, y los futbolistas Pape Gueye, Nicolas Pepe y Rafa Marín, ha sido recibida en las instalaciones de Gamadecor por Cristina Colonques, directora de marketing de Porcelanosa Grupo y Manuel Rubert, director general.

Cabe recordar que Porcelanosa es uno de los patrocinadores principales del Estadio de la Cerámica. Además, esta importante empresa del sector cerámico es un histórico colaborador del Villarreal CF, con el que ha estado vinculado como partner durante diferentes etapas.

La representación del Villarreal en su visita a la XXXII Muestra Internacional de Porcelanosa. / Villarreal CF

La Muestra Internacional de Porcelanosa

La multinacional española Porcelanosa acoge desde el 23 de febrero y hasta este viernes, al 6 de marzo, la XXXII Muestra Internacional de Arquitectura Global y Diseño Interior. Durante este periodo, Porcelanosa abre sus puertas a clientes, prescriptores y profesionales de la arquitectura y el interiorismo. Presenta ante ellos las novedades de sus siete firmas en una cita que es referencia para todos los profesionales del sector.

La Agrupació de Penyes, con el Sáhara

La Agrupació de Penyes del Villarreal CF ha organizado una campaña de recogida de alimentos para los dos próximos partidos en casa, ante el Elche (Domingo 8 de marzo, 14.00 horas) y Real Sociedad (viernes 20, a las 21.00 horas). Se trata de una caravana solidaria por el Sáhara, en el que se solicitan alimentos no perecederos, material sanitario, productos de higiene y material escolar. Los puntos de recogida son la Fan Zone de la plaza de La Cerámica y la sede de la APV.

El Villarreal CF y la Agrupació de Penyes del Villarreal CF ponen en marcha la Campaña de Recogida de Alimentos-Caravana Solidaria por el Sáhara. / APV

El porcentaje de goles en contra, sube

El Villarreal sabe que debe mejorar sus prestaciones defensivas. Ha pasado de recibir 0,8 goles por partido en la primera vuelta de este ejercicio 25/26, a que sus rivales le marquen 2 por encuentro en el arranque de la segunda. El equipo de Marcelino ha recibido 14 goles en los siete encuentros que ha disputado de la segunda vuelta de la Liga, solo tres menos de los 17 que le hicieron en 19 encuentros de la primera.

Marcelino (izquierda), durante la visita del Villarreal a Porcelanosa, sabe que deben mejorar defensivamente. / Villarreal CF

Matías Dituro, valiente en La Cerámica

Matías Dituro, guardameta del Elche, se mostró ayer valiente de cara al domingo: «Pese a la mala dinámica vamos a pelear ante el Villarreal de tú a tú». «Sabemos que lo que hacemos nos va a acercar al triunfo, la idea es clarísima», comentó Dituro, que desveló que el entrenador, Eder Sarabia, ya le ha dado al equipo «muchas herramientas» para contrarrestar al Submarino.

«Es un rival extraordinario, con jugadores de mucho talento y calidad, y que realiza transiciones muy rápidas. Afrontamos el partido con la ilusión y seguridad de que podemos conseguir un buen resultado», explicó Dituro.