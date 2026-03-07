Así avanza la espectacular obra del Villarreal en la Plaza Font de Mora, junto a La Cerámica

A mediados de noviembre, el Villarreal CF inició una nueva obra en el Estadio de La Cerámica para mejorar sus ya vanguardistas instalaciones. El club está construyendo una fachada en la Plaza Font de Morá y sus alrededores, junto a la grada de Tribuna, en la calle Blasco Ibáñez.

El proyecto, que se desarrolla en coordinación con el Ayuntamiento de Vila-real, estaba inicialmente previsto para inaugurarse en un plazo de dos temporadas desde el pasado mes de julio. Sin embargo, según señalaron ayer varios de los operarios durante su inicio, la obra podría estar incluso terminada para el inicio de la campaña 2026/27. En cualquier caso, será el ritmo diario de los trabajos el que marque su fecha definitiva de apertura.

Así se encuentra la nueva obra. / TONI LOSAS

¿Cómo será la pasarela?

Uno de los aspectos más llamativos de esta actuación será el paso de los jugadores por la pasarela elevada, lo que permitirá a los aficionados ver a sus ídolos desde la calle. Actualmente los aficionados de los equipos visitantes frecuentan esa zona para ver a los equipos, tanto en las previas como después de los partidos.

Otra perspectiva de la nueva obra, junto a La Cerámica. / TONI LOSAS

Un estadio más moderno

Con esta nueva adecuación el club podrá explotar toda la zona central situada detrás de la Tribuna Central para destinarla a antepalcos, áreas de hospitality e incluso espacios de catering o restauración, en línea con los estadios más modernos del momento. En estos momentos, ese espacio está ocupado por los vestuarios y otras áreas de trabajo.

Esta actuación se sumará a la espectacular área de restaurantes y ocio del córner del Fondo Sur, al Museo Inmersión Villarreal, al restaurante El Ceramista y al Club 1923, un elegante e innovador espacio ubicado en el Fondo Sur Alto del Estadio de la Cerámica.