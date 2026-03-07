En Directo
Directo Villarreal-Elche: El Submarino quiere asestar un golpe a la plaza Champions en un nuevo derbi
El conjunto 'groguet' buscará una nueva victoria en su estadio que le permita, como mínimo, mantener los ocho puntos con su perseguidor, el Real Betis
Una nueva prueba para el Villarreal CF. Con el encuentro frente al Barcelona entre medias, el Submarino buscará ante el Elche sumar la tercera victoria consecutiva ante otro equipo de la Comunidad Valenciana y sumar así el pleno de los cinco derbis que se habrían disputado hasta ahora. Marcelino García Toral podrá recuperar a su jugador valuarte, Gerard Moreno, después de que pudiera entrenar con normalidad durante toda la semana. Además, el técnico confirmó en la rueda de prensa la baja de Ayoze Pérez que no podrá repetir titularidad.
Puedes seguir el minuto a minuto del encuentro en el directo de Mediterráneo.
La diferencia de números defensivos del Villarreal entre la primera y segunda vuelta que ha alejado a Luiz Júnior de la lucha por el 'Trofeo Zamora'. Puedes leer nuestra noticia, a continuación.
LAS PALABRAS DE MARCELINO. Puedes leer las declaraciones del técnico del Villarreal en las que habla de Gerard Moreno, el rival y su renovación. Para acceder a la noticia pincha a continuación.
¡BUENAS! Bienvenidos al directo del Villarreal-Elche. El Submarino buscará una nueva victoria que le permita seguir con una distancia considerable de la quinta plaza.
- La alcaldesa da la última hora sobre el impacto de la lluvia en los actos de Magdalena: 'Ya se ha tomado una decisión
- ¿Cambios en Magdalena por la lluvia? Vicente Sales: “Decidiremos sobre la marcha”
- Un párking para dejar el coche fuera y preservar un núcleo histórico de Castellón situado en lo alto de una colina
- El aeropuerto de Castellón se 'blinda' contra las fugas del aparcamiento
- Directo: Aemet activa la alerta amarilla en Castellón ante la llegada de la borrasca Regina
- Así avanza la espectacular obra del Villarreal en la Plaza Font de Mora, junto a La Cerámica
- Polémica en un pueblo de Castellón: Un cambio de fechas sin consenso enfrenta a una comisión de fiestas y a la alcaldesa
- Aemet concreta cuánto lloverá este sábado en Castellón