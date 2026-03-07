Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo Villarreal-Elche: El Submarino quiere asestar un golpe a la plaza Champions en un nuevo derbi

El conjunto 'groguet' buscará una nueva victoria en su estadio que le permita, como mínimo, mantener los ocho puntos con su perseguidor, el Real Betis

Una nueva prueba para el Villarreal CF. Con el encuentro frente al Barcelona entre medias, el Submarino buscará ante el Elche sumar la tercera victoria consecutiva ante otro equipo de la Comunidad Valenciana y sumar así el pleno de los cinco derbis que se habrían disputado hasta ahora. Marcelino García Toral podrá recuperar a su jugador valuarte, Gerard Moreno, después de que pudiera entrenar con normalidad durante toda la semana. Además, el técnico confirmó en la rueda de prensa la baja de Ayoze Pérez que no podrá repetir titularidad.

Puedes seguir el minuto a minuto del encuentro en el directo de Mediterráneo.

