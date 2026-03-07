Directo Villarreal-Elche: El Submarino quiere asestar un golpe a la plaza Champions en un nuevo derbi

Una nueva prueba para el Villarreal CF. Con el encuentro frente al Barcelona entre medias, el Submarino buscará ante el Elche sumar la tercera victoria consecutiva ante otro equipo de la Comunidad Valenciana y sumar así el pleno de los cinco derbis que se habrían disputado hasta ahora. Marcelino García Toral podrá recuperar a su jugador valuarte, Gerard Moreno, después de que pudiera entrenar con normalidad durante toda la semana. Además, el técnico confirmó en la rueda de prensa la baja de Ayoze Pérez que no podrá repetir titularidad.

Puedes seguir el minuto a minuto del encuentro en el directo de Mediterráneo.

La diferencia de números defensivos del Villarreal entre la primera y segunda vuelta que ha alejado a Luiz Júnior de la lucha por el 'Trofeo Zamora'. Puedes leer nuestra noticia, a continuación. Luiz Júnior portero del Villarreal, en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. / GABRIEL UTIEL BLANCO

LAS PALABRAS DE MARCELINO. Puedes leer las declaraciones del técnico del Villarreal en las que habla de Gerard Moreno, el rival y su renovación. Para acceder a la noticia pincha a continuación. Marcelino, junto a Mikautadze. / VILLARREAL CF