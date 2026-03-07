Luiz Júnior y el trofeo Zamora: ¿una quimera para el portero del Villarreal?

La pelea por el Trofeo Zamora (el premio al portero menos goleado de LaLiga EA Sports) suele estar reservada a los gigantes y a los candidatos de siempre. Pero esta temporada el nombre que se ha colado en la conversación con fuerza es el de Luiz Júnior, guardameta del Villarreal CF, que ya es quinto en la clasificación provisional y sueña con apretar la lucha hasta el final.

Según la clasificación actualizada a 5 de marzo del 2026 (antes del arranque de esta 27ª jonada, hasta la fecha solamente con el 1-2 del Real Madrid al Celta en Balaídos), Luiz Júnior figuraba quinto con un coeficiente de 1,09, tras encajar 25 goles en 23 partidos.

El 'top-5' del Trofeo Zamora, antes del inicio de esta jornada. / MEDITERRÁNEO

Por delante aparecen Joan García (Barcelona, 0,75), thibaut ourtois (Real Madrid, 0,84), Jan Oblak (Atlético de Madrid, 0,92) e Ionut Radu (Celta, 1,08).

Luiz Júnior, en el 0-1 del Villarreal al Levante en el Ciutat de València. / Manuel Bruque

¿Qué es el Zamora y por qué Luiz Júnior todavía tiene partido por delante?

El Zamora se decide por promedio de goles encajados por partido: cuanto más bajo, mejor. Pero no basta con aparecer en la tabla: para optar al trofeo hay que cumplir un requisito de regularidad, con un mínimo de 28 partidos ligueross disputando al menos 60 minutos en cada uno.

Ahí está una de las claves del caso Luiz Júnior: hoy suma 23 encuentros computables, así que necesita seguir acumulando minutos y mantener el listón defensivo en un tramo decisivo de la temporada.

El dato que explica su candidatura: números de élite en un Villarreal que ahora sufre atrás

Que Luiz Júnior aparezca tan arriba tiene mérito extra porque el Villarreal ha vivido un cambio brusco entre vueltas: de encajar 0,8 goles por partido en la primera mitad del campeonato a irse a una media cercana a dos en la segunda.

En otras palabras: la candidatura del brasileño no nace de un equipo que lo controle todo, sino de un portero que ha sostenido a los suyos en muchos tramos.

De hecho, su peso en el once tipo es incuestionable: es uno de los futbolistas del Villarreal que ya supera la barrera de los 2.000 minutos esta temporada, señal de jerarquía y continuidad.

La carrera por el Zamora: así está el top-5 y qué necesita Luiz Júnior

La tabla (a 2 de marzo del 2026) deja una fotografía clara: Luiz Júnior está cerca, pero no puede permitirse demasiados días malos, si quiere acercarse a los tres primeros puestos.