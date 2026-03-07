El Villarreal B quiere abrirse paso en la zona alta de Primera Federación en su visita a Teruel

Once partidos sin perder y con la flecha mirando hacia arriba. Así afronta el Villarreal CF B su partido contra el Teruel en Pinilla (12.00 horas) ante una legión de exjugadores de la Cantera Grogueta (hasta ocho y tres ex del Castellón) que, se quiera o no, este duelo les dará un plus de motivación. A todo ello, la escuadra turolense está en una zona de privilegio, a tiro de piedra de las plazas que dan derecho a disputar la fase de ascenso.

Pablo Pascual en una alternativa para el centro del campo del filial amarillo. / Juan Francisco Roca

El Teruel de Vicente Parras es un conjunto muy sólido y peleón, que no deja ningún balón por disputar y no pierde la fe de empatar o ganar hasta que el colegiado no pita el final. La prueba está en lo que pasó en el partido de la primera vuelta en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Mnuel Llaneza, donde llegó a la recta final derrotado, pero en los minutos 87 y 92 le dio la vuelta al marcador. Enfrente tendrá a un Villarreal B que, lejos de casa, es el cuarto mejor equipo, con cuatro triunfos.

Para este partido, David Albelda mantiene las tres bajas que no pudieron jugar ni el domingo contra el Real Murcia (1-1) ni el miércoles frente al Eldense (2-0).

Son baja por lesión el portero Yakiv Kinareikin, el lateral diestro Arnau Forés y así como el mediapunta Sebas Salazar.

¿Quién jugará?

El posible once del Villarreal B: Rubén Gómez; Dani Budesca, Lautaro Spataz, Jean Ives Valou, Eneko Ortiz; Alassane Diatta, Pablo Pascual; Nizar El Jmili, Albert García, Joselillo Gaitán; y Ayman Arguigue.

El resumen

Por tanto, el Teruel–Villarreal B se presenta como un duelo clave en la pelea por los objetivos de ambos.

En un Pinilla que aprieta, el Teruel busca hacerse fuerte en casa y sumar puntos vitales, mientras el filial amarillo llega con la idea de imponer ritmo y talento para salir del atasco clasificatorio y afianzar sus opciones de disputar el play-off de ascenso a LaLiga Hypermotion.

Partido de detalles: balón parado, control emocional y minimizar errores en un choque que promete intensidad de principio a fin.