El análisis de Marcelino, después de la victoria del Villarreal ante el Elche: "Tiene mucho mérito lo que está haciendo el Villarreal"

El Villarreal CF sumó una nueva victoria frente al Elche (2-1) este domingo para seguir compitiendo con el Atlético de Madrid en la pelea por la tercera plaza y aumentar la distancia a once puntos con el Real Betis, que aún tiene que disputar su encuentro. El técnico 'groguet', Marcelino García Toral, se mostró orgulloso de lo que está haciendo su equipo esta temporada, aunque lamentó una media hora final en la que "pusieron en riesgo un resultado favorable".

Las declaraciones al completo del técnico

Valoración del encuentro

El partido fue igualado al principio donde llegamos con peligro los dos, pero ellos tenían una sensación de mayor dominio. Con la ocasión de Mikautadze todo cambió, anotamos el primer gol y a partir de ahí jugamos muy bien. Hicimos muchas más ocasiones, circulamos muy preciso y muy bien. Iniciamos el segundo tiempo de la misma manera, tuvimos varias oportunidades y parecía que el rival estaba en la lona, pero no lo tiramos. La última media hora no me gustó nada el equipo. Es algo que debemos evitar, pusimos en riesgo un resultado favorable. Pudimos anotar el tercero en varias oportunidades y luego nos paramos. Cuando nos paramos, el rival juega muy bien, llegó con mucha gente y nos hizo sufrir el último cuarto de hora. Debemos evitar que se repita.

El equipo era superior, pero se complicó todo demasiado

Complicarse todo demasiado tampoco. Sigo pensando que nos paramos y aquel dominio que parecía que iba a llegar el tercero, lo dejamos de hacer. Pasamos de jugar en campo contrario al nuestro. Tuvimos poca profundidad, pases repetidos y muchas pérdidas de balón. También creo que debemos exigirnos más con los cambios, hicimos cinco cambios y no nos dio ese plus que no nos dieron.

A partir del 1-0 mayor presión del Villarreal en campo contrario

No tengo esa sensación. Tengo la sensación de que utilizábamos más presión en nuestro campo y que nuestro juego era fluido generando mucha profundidad. Cuando el balón está en área contraria es mucho más fácil presionar pérdida y no presionas iniciación. Nosotros tuvimos mucha más presencia ofensiva porque tuvimos más continuidad e igualamos la intensidad en el duelo. Esa es mi visión.

Galería: La afición del Villarreal disfruta de un nuevo derbi ante el Elche / Manolo Nebot

¿La gente le quita mérito a la temporada?

Mérito le quitan unos más que otros. Yo siempre recuerdo que hace dos temporadas el Villarreal tenía 12 puntos en 13 jornadas. Ahora al inicio de marzo tenemos 54. Para mí tiene mucho mérito lo que está haciendo el Villarreal, encima estando en Champions. De hecho, estamos de camino a sumar por primera vez en el Villarreal la segunda clasificación a Champions consecutiva. Yo respeto la opinión de todo el mundo. Los que quieran devaluar el rendimiento del Villarreal esta temporada con muchas situaciones adversas, es aceptable. El fútbol es así. A mí me preocupa cero.

La lesión de Pau Navarro

Estamos pendientes de su evolución. En principio parece más calambre que de lesión, no parece que vaya a ser mucha cosa. Ahora mismo pensamos que puede estar para el viernes.