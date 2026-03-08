Las claves del Villarreal-Elche: camino de otra Champions con un pleno de puntos ante sus 'vecinos'

El Villarreal CF va acercándose a la línea de meta de una temporada convertida en montaña rusa. Y esa meta, tal y como se ha ido construyendo el curso, pasa por un objetivo en mayúsculas: repetir clasificación para la Champions League y, si se puede, añadir el extra de amarrar la tercera plaza en su pulso con el Atlético de Madrid. Para llegar ahí, sin embargo, el Submarino necesita resolver con oficio partidos que, por rival y contexto, parecen menores… pero que son precisamente los que dejan cicatrices si se fallan.

En esa categoría entra este Villarreal–Elche CF (14.00 horas): un duelo con un aliciente añadido para el orgullo amarillo, el de mantener el pleno de puntos ante sus vecinos de la Comunitat Valenciana. El Villarreal ya resolvió a su favor el doble cara a cara con el Valencia (0-2 en Mestalla y el reciente 2-1 en el Estadio de la Cerámica); y en esta segunda vuelta todavía le quedaban por pasar por casa dos visitas con colmillo: Levante UD y Elche. A ambos ya los superó lejos de casa: 0-1 en el Ciutat de València (en el partido aplazado) y 1-3 en el Martínez Valero.

El partido trampa: la incomodidad de tener que ganar sí o sí

La posición del Villarreal es buena, pero también incómoda. Porque el Submarino juega con el cartel del favorito, con la obligación de sumar y con el foco puesto en Europa, en la Champions League, más concretamente. En partidos así, la presión suele funcionar como un bumerán: si marcas pronto, todo fluye; si el reloj corre y el rival se siente vivo, la tarde se convierte en un ejercicio de paciencia… y de nervios.

Ahí aparece el Elche como invitado peligroso. No por su momento —que es delicado—, sino por lo que representa: un equipo que llega con urgencias, con poco que perder y con la necesidad de convertir el encuentro en una batalla de detalles.

Rafa Mir y Pau Navarro, en el Elche-Villarreal / LaLiga

Del sueño europeo al filo del abismo

Curiosamente, el primer partido de 2026 actuó como punto de inflexión para los franjiverdes. El Elche había despedido 2025 mirando hacia arriba, con un 4-0 al Rayo Vallecano y una sensación de equipo en crecimiento. Dos meses después, llega a La Cerámica al filo del abismo, sin haber saboreado ni una sola victoria en las últimas nueve jornadas, con la eliminación en la Copa del Rey como golpe añadido y con la sensación de que cada partido pesa el doble.

A esa dinámica se le suma la polvareda levantada, una vez más, por Rafa Mir. El delantero está bajo investigación por un presunto caso de racismo hacia Omar El Hilali (Espanyol), en una denuncia sostiene que le dijo “viniste en patera”, aunque de momento no existe inhabilitación y nada le impide jugar. Eder Sarabia incluso medita seriamente alinearlo, en un contexto que también arrastra la sombra de su situación judicial por una presunta agresión sexual vinculada a hechos de septiembre del 2024.

La Fiscalía solicita 10 años y medio de prisión para Rafa Mir por un presunto delito de agresión sexual agravada con acceso carnal y otro de lesiones. Pide, además, 13 años de alejamiento a 500 metros de la víctima, siete años de libertad vigilada, ocho de inhabilitación para actividades con menores e indemnización de 64.000 euros. Los hechos se remontan a septiembre del 2024, cuando fue detenido y quedó en libertad provisional. En octubre de 2025, una jueza lo procesó.

El jugador ha declarado, en un vídeo en su cuenta de Instagram, que está deseando que llegue el juicio para demostrar su inocencia.

Mientras, Eder Sarabia, sobre la delicada situación de Rafa Mir, sobre si se plantea no alinearlo en el Estadio de la Cerámica, el preparador franjiverde ha subrayado: "Tomaremos las decisiones en base al rendimiento del día a día y en los partidos, además de la competencia con otros jugadores en la posición".

El prisma amarillo

El Villarreal, en consecuencia, se enfrenta a un rival que llega con urgencia competitiva y con un clima externo que puede influir en el partido: el tipo de escenario que incomoda, porque exige ganar sin excusas y sin dejar que el encuentro se contamine.

Marcelino, con dudas puntuales y una prioridad: equilibrio

Tras el 4-1 en el Spotify Camp Nou, Marcelino García no debería sacudir el once en exceso. Sí aparecen decisiones tácticas abiertas, como la del lateral izquierdo, esa posición que ha ido bailando entre Sergi Cardona y Alfonso Pedraza,;y la manera de recomponer el ataque en función del estado físico de algunos nombres.

La enfermería sigue marcando el parte: Willy Kambwala y Logan Costa todavía no están listos para regresar y, de momento, se mantienen en el apartado de bajas junto a Pau Cabanes y Juan Foyth. El foco también ha estado en Ayoze Pérez, entre algodones durante la semana, baja definitiva, una circunstancia que puede condicionar la estructura ofensiva.

Con el 7

La buena noticia amarilla es la de Gerard Moreno, que apunta a regresar a una convocatoria después de no jugar desde el 31 de enero, cuando firmó un doblete en el 2-2 ante Osasuna en El Sadar. Su vuelta no solo suma gol: suma jerarquía y, sobre todo, calma en los partidos que se enquistan.

En ataque, una de las opciones pasa por centrar a Nicolas Pepe para permitir el retorno a la titularidad de Tajon Buchanan en el carril diestro. No es la única alternativa, pero sí una de las lecturas más probables si Marcelino busca amplitud y capacidad para castigar por fuera.

El Villarreal, sin derrotas locales frente al Elche... en Primera División El Elche no ha ganado nunca al Villarreal como visitante en sus cinco cara a cara entre ambos en Primera División, con tres victorias para los locales y dos empates. La última vez, 4-0, el 4 de septiembre del 2022. Cuando coincidieron por última vez en el entonces El Madrigal, en Segunda (temporada 2012/2013), los ilicitanos sí ganaron en esa oportunidad por 2-3.

Sarabia vuelve al banquillo y llega con ausencias

En el Elche, Eder Sarabia regresa al banquillo tras cumplir sanción, pero lo hace con piezas fuera. El extremo Yago de Santiago cumplirá su segundo y último partido de suspensión tras la expulsión en Bilbao. El lateral Héctor Fort, cedido por el Barcelona, continúa con la rehabilitación tras ser operado del hombro en enero. Y tampoco llegan los centrales Pedro Bigas y John Donald, un contratiempo importante en un partido donde el Elche necesitará orden, concentración y oficio defensivo.

Claves para entender por qué el Villarreal está ante una tarde incómoda

Este Villarreal–Elche no es un partido cualquiera por una razón simple: el Submarino tiene el objetivo grande a la vista, pero debe alcanzarlo con victorias pequeñas, de esas que se ganan con cabeza. Y, al mismo tiempo, se enfrenta a un rival que juega con el filo, sin margen, dispuesto a convertir cada minuto en un examen.

Para el Villarreal , es una prueba de madurez: ganar sin que el partido se descontrole.

, es una prueba de madurez: ganar sin que el partido se descontrole. Para el Elche , es una oportunidad desesperada: puntuar donde nadie lo espera y respirar.

, es una oportunidad desesperada: puntuar donde nadie lo espera y respirar. Para ambos, es un duelo con tensión añadida por el contexto mediático y emocional que rodea a Rafa Mir.

Los posibles onces de Villarreal y Elche. / VILLARREAL CF

La Cerámica, por tanto, se prepara para un domingo de esos en los que el favorito no puede fallar… y por eso mismo juega en una posición incómoda: obligado a demostrar que está listo para Champions sin permitirse un tropiezo doméstico.