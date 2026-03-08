La crónica | El Villarreal B pierde la plaza de ‘play-off y trunca su racha tras caer en Teruel (1-0)

Un gol de un chaval ex de la Cantera Grogueta como es Teddy, en el minuto 77, echó por la borda la racha de once jornadas sin perder y, por ende, el Villarreal B encajó una dura derrota (1-0), precisamente contra el equipo que le encajó la última, en el Mini Estadi (1-2). Un partido igualado y sin muchas ocasiones de gol el equipo de David Albelda volvió a saborear la hiel de la derrota. Un traspié para salir de los puestos de ‘play-off’.

La primera parte estuvo muy reñida entre dos equipos de la zona alta de la tabla. El filial amarillo llevó la voz cantante en los primeros 20 minutos, para después equilibrarse el duelo en Pinilla. El descaro de Joselillo Gaitán le hizo llegar un par de veces con relativo peligro a la portería de Rubén Ramos. Pero el remate más peligroso llegó en el minuto 35 cuando el ariete Ayman Arguigue cabeceó alto un centro desde el carril izquierdo. El Teruel, que tuvo bastante posesión, apenas inquietó la portería de Rubén Gómez

Segunda parte

En la segunda parte el partido siguió más o menos igual que en la primera, pero con un Teruel más envalentonado que consiguió deshacer el 0-1 en el minuto 77 en una acción de examarillos. Desde la derecha centró raso el lateral Joseda Menargues y desde el punto de penalti Teddy envió al fondo de las mallas. Gol que llegaba con poco tiempo para reaccionar.

El próximo partido del Villarreal B será el sábado, 14, a las 16.15 horas, contra el Juventud Torremolinos, en el Mini Estadi. Un rival entonado en las últimas semanas.

Ficha técnica:

-1- Teruel: Rubén Ramos; Joseda, Van Rijn, Nicholas (Merencio, min. 83); Goyo (Teddy, min. 64), Hugo Redón, Albisua, Relu, Manel Royo (Fondarella, min. 83); Moreno (Blesa, min. 89) y Lolo Pla (Ramos, min. 89).

-0- Villarreal B: Rubén Gómez; Bonafé (Budesca, min. 81), Sierra, Jean Ives, Eneko (Iván, min. 81); Gaitán (Nizar, min. 73), Alassane, Macias, Hugo López; Eto’o (Albert, min. 61) y Ayman.

Gol: 1-0. Min. 77: Teddy.

Árbitro: José David Martínez Montalbán (Águilas). Amonestó a los locales Hugo Redón, Relu y Nicholas; y a los visitantes Sierra y Alassane.

Campo: Pinilla.

Entrada: 1.700 espectadores.