La crónica: El Villarreal de las dos caras se luce, se duerme y supera al Elche con suspense (2-1)

El Villarreal CF de las dos caras volvió a florecer. Ese equipo que es capaz de brillar, de lucirse, de acorralar al rival y de generar numerosas ocasiones, y que a su vez le da el partido para dormirse, bajar la intensidad, relajarse y estar a punto de tirar un encuentro por la borda.

Ese ha sido el Submarino que se ha visto este domingo en el Estadio de la Cerámica ante el Elche, que ha vencido 2-1 al conjunto ilicitano con más suspense de lo esperado y dejando escapar una renta de 2-0 con la que se fue al descanso.

Buchanan y Mouriño adelantaban a los amarillos en el primer acto, en el que perdonaron a su rival, el cual aprovechó la relajación grogueta recortando distancias en la recta final con el tanto de André Silva e incluso haciendo peligrar la victoria del conjunto de Marcelino García Toral que debe hacérselo mirar, porque fueron los locales los que mantuvieron con vida a un equipo visitante que estuvo a un paso de aprovecharse.

Se ganó, que era lo importante, dando un paso de gigante en la pelea por volver a clasificarse para la Liga de Campeones.

Los jugadores del Villarreal abrazan a Mouriño tras el 2-0. / MANOLO NEBOT

Recomposición de ideas

La derrota en el Camp Nou obligaba a los de Marcelino a no fallar ante un Elche siempre atrevido y con buena propuesta futbolística. Además, el triunfo in extremis el sábado del Atlético de Madrid ante la Real Sociedad también metía presión a los amarillos en su pelea por mantenerle el pulso a los rojiblancos por la tercera plaza y, de paso, no dejarse recortar en cuanto a la cuarta posición.

Recuperar las sensaciones y volver a ponerse el traje de local, donde mejores números sacan los amarillos, se antojaba decisivo.

Marce planteó un once más que reconocible con la entrada de Rafa Marín y Buchanan en el once con respecto a la derrota ante el Barcelona por Renato Veiga y el lesionado Ayoze Pérez, pasando a jugar Nico Pepe en la punta de ataque y el canadiense en banda.

Inicio frío

La hora, la de la paella, y la gélida temperatura, pese a amagos de salida del sol, no ayudaron y el Submarino arrancó el partido muy gris, muy frío. El Elche quiso el balón desde el primer momento y Luiz Júnior ya había tenido que intervenir por dos veces antes del minuto 10. La presión alta de los ilicitanos funcionaba.

Galería: La afición del Villarreal disfruta de un nuevo derbi ante el Elche / Manolo Nebot

Pero con el paso de los minutos, la medular amarilla comenzó a funcionar, con el ímpetu y visión para superar líneas de Comesaña y Gueye, la movilidad y capacidad de profundizar de Moleiro y Buchanan y la dupla ofensiva Mikautadze y Pepe, que no pararon de desmarcarse y sorprender a la zaga rival. En el 20, el gigante Álvaro asustó a los groguets, la última vez que el Elche dio señales de vida.

Despertar y ¿sentencia?

Llegada la media hora, Mikautadze se marcó una jugada a lo Butragueño y, pese a sortear hasta tres rivales (y dejarlos sentados), no pudo ante el meta Dituro, que evitó el gol con buena parada.

Un tanto que ni vio pasar un minuto después. Tras una genial apertura de zurda de Pape Gueye al espacio a Buchanan, el canadiense encaró desde la derecha a Germán Valera en el área, le rompió tras un recorte y fusiló el marco del Elche: 1-0. ¿Partido encarrilado?

El gol espoleó más si cabe a los de Marcelino, que en diez siguientes minutos sentenciaron el choque. Gueye, por dos veces, solo ante el meta rival mandó fuera y Nico Pepe no acertó ante un buen Dituro que sacaba balones como podía. Hasta que en el 41, Mourió finiquitó el choque. Buen pase filtrado de Comseaña y el uruguayo fusiló al portero ilicitano. El partido se fue el descanso con 2-0 y una sensación de que el marcador se quedaba muy corto.

Santiago Mourino celebra el 2-0 del Villarreal ante el Elche. / Agencias

El segundo acto arrancó nuevamente con el Submarino en plan vendaval, pero ni Gueye, ni Pepe, ni Mikautadze aprovecharon las claras ocasiones que tuvieron en el primer cuarto de hora.

El partido transcurría muy cómodo pasada la hora de juego, con ovación incluida a Gerard Moreno en el 65 por su regreso.

Letargo amarillo

Pero, a partir de ahí, los cambios no funcionaron y el Villarreal entró en un letargo que casi le cuesta el empate. El Elche dio un paso al frente, los amarillos perdieron la medular y se terminó pidiendo la hora.

Luiz Júnior salvó en un par de intervenciones al equipo, hasta que en el 82 pasó lo que se olía: gol de André Silva de cabeza a la salida de un córner para los ilicitanos.

Tajon Buchanan celebra el primer gol del Villarreal ante el Elche. / Manolo Nebot

El 2-1 puso nervioso a todo el estadio, Pepe la tuvo en un mano a mano que sacó Dituro y en la recta final la relajación del Submarino estuvo a punto de costarle caro.

Por fortuna, el Villarreal sacó adelante un partido que él mismo permitió que se le complicara, con un triunfo merecido pero apurado que le sirve para seguir firme en su pelea por la Champions.