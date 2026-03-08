Primer gol en Primera División de un Mouriño crítico con el Villarreal: "No puede volver a pasar"

Es, sin duda, el propatonista dominical equipo amarillo. Santiago Mouriño ha vivido este fin de semana uno de esos días que quedan marcados en la memoria de cualquier futbolista. El defensa uruguayo firmó su primer gol en Primera División y lo hizo, además, de la manera más valiosa posible: dando tres puntos fundamentales al Villarreal CF en un momento decisivo de la temporada en el derbi autonómico ante el Elche, ganado con mucho suspense por el Submarino (2-1).

No fue un tanto cualquiera, sino el premio al trabajo, la constancia y el crecimiento que el zaguero charrúa viene mostrando desde hace meses en el conjunto de Marcelino García Toral.

Los jugadores del Villarreal celebrando el gol de Mouriño ante el Elche. / Manolo Nebot

Una grata sorpresa

El zaguero groguet, central por naturaleza pero reconvertido esta campaña al lateral derecho por las necesidades del equipo y la apuesta de su entrenador, sigue confirmándose como una de las noticias más positivas del conjunto amarillo en el presente curso. Su rendimiento, regularidad y capacidad de adaptación le han convertido en una pieza cada vez más importante dentro del esquema del técnico asturiano. Ante esta situación, su estreno goleador en la máxima categoría del fútbol español no hace más que reforzar la sensación de que Mouriño está completando una temporada de notable crecimiento.

Con este encuentro, el uruguayo alcanzó ya los 45 partidos en Primera División. De ellos, 25 los disputó la pasada campaña con el Deportivo Alavés y los 20 restantes los acumula en el presente ejercicio como futbolista del Submarino. Una cifra que refleja la continuidad que está encontrando en la élite y que evidencia también la confianza que los distintos entrenadores han depositado en sus condiciones.

Mouriño analiza su primer gol en Primera División en el triunfo del Villarreal ante el Elche. / Villarreal CF

Sus sensaciones

Tras el encuentro, y todavía con la satisfacción lógica por haber sido decisivo, Mouriño restó protagonismo a su logro individual y puso el foco en el objetivo colectivo. “Me metí ahí y marqué, y por suerte pudimos ganar”, explicó con sencillez, fiel a un perfil discreto, trabajador y siempre comprometido con el equipo. Esa naturalidad en el discurso también define a un jugador que está sabiendo hacerse un hueco desde el esfuerzo, sin estridencias, pero con hechos.

Sin embargo, el defensa uruguayo no quiso dejarse llevar por la euforia y también lanzó un mensaje de autocrítica por el tramo final del partido, en el que el Villarreal rebajó sus prestaciones y estuvo cerca de complicarse un duelo que tenía bastante controlado. “Se vio en el partido que nos relajamos. Hasta el minuto 70 controlamos y después nos relajamos. Y esto no puede volver a pasar”, advirtió. Un análisis maduro y exigente que demuestra que Mouriño no solo está creciendo en el plano futbolístico, sino también en personalidad competitiva.

La importancia de la victoria

El triunfo permite al conjunto amarillo seguir mirando hacia arriba con ambición. “Había que ganar como fuese y se hizo. Seguimos peleando con el Atlético por la tercera plaza y nos alejamos un poco del Betis”, señaló el uruguayo, consciente de la trascendencia que tiene cada jornada a estas alturas del campeonato. En ese contexto de máxima exigencia, la irrupción de jugadores fiables y comprometidos como Mouriño resulta especialmente valiosa.

Su gol de este domingo es el segundo que firma desde su llegada al fútbol español. El anterior lo consiguió en Segunda División, cuando militaba en el Real Zaragoza cedido por el Atlético de Madrid. Aquel estreno anotador tuvo lugar el 2 de junio de 2024, en La Romareda, frente al Albacete, en un empate a uno. Ahora, varios meses después, ha dado un paso más al estrenarse también en Primera, y hacerlo con la camiseta del Villarreal.

Santiago Mouriño celebra su gol con el Villarreal ante el Elche, el primero en Primera División. / Villarreal CF

En fase de crecimiento

Más allá de la estadística, la sensación que deja Santiago Mouriño es la de un futbolista en plena evolución. Su capacidad para rendir en distintas posiciones de la defensa, su seriedad táctica, su intensidad en los duelos y su compromiso competitivo le han convertido en un recurso muy valioso para Marcelino. A eso hay que añadir una notable fiabilidad defensiva y una personalidad cada vez más marcada dentro de un equipo que aspira a cerrar la temporada en puestos de privilegio.

El gol supone una alegría personal, pero también simboliza el gran momento que atraviesa el uruguayo. Porque Mouriño no solo marcó su primer tanto en Primera: confirmó, una vez más, que está firmando una muy buena temporada con el Villarreal y que se ha ganado por méritos propios ser una de las piezas más solventes del conjunto castellonense.