Balance positivo a la temporada en la encuesta entre la afición del Villarreal... ¿Quieres darnos tu opinión?

La afición del Villarreal CF valora muy positivamente el buen hacer del equipo Marcelino García Toral en el campeonato doméstico, sin olvidar el papel en la Champions. Mediterráneo salió a la calle a sondear el sentir de la masa social del Submarino en una campaña de contrastes.

Por un lado, el excelente papel en LaLiga, donde los de Marcelino son 3º en la tabla empatados a 54 puntos con el Atlético de Madrid, alejándose ya en 11 puntos del 5º clasificado, el Real Betis; mientas que, por otra parte, los de la Plana Baixa han fracasado en la Champions League y en la Copa del Rey.

En la Liga de Campeones, los amarillos sumaron un punto de 24 posibles, es decir, un empate y siete derrotas en ocho partidos, mientras que en Copa del Rey no pasó de los dieciseisavos de final cayendo eliminado ante un Segunda División, el Racing de Santander.

Donde el equipo brilla con luz propia es en el campeonato doméstico, en una temporada de récords, con la mejor primera vuelta de la historia y afianzado entre los cuatro primeros durante todo el ejercicio. El clasificarse por segunda vez consecutiva en la historia del club para disputar la Champions League parece que está muy cerca de conseguirse, en lo que es una Liga para enmarcar.

Así opina la afición del Submarino

Fina Marco

Fina Marco, abonada grogueta y perteneciente «a las Chicas de Oro» / Manolo Nebot

Fina Marco, abonada grogueta y perteneciente «a las Chicas de Oro», destaca que «la temporada está siendo de categoría, es para estar orgullosos del equipo, pese al palo de la Champions». «Deben espabilar en la recta final de los partidos, pero de los puestos de arriba no bajaremos. Estoy seguro de que volveremos a la Liga de Campeones», insiste.

José Sánchez

José Sánchez, aficionado del Villarreal CF. / Manolo Nebot

Otro incondicional groguet fijo en el Estadio de la Cerámica es José Sánchez. El seguidor amarillo reconoce que «estamos muy contentos con LaLiga y creo que volveremos a jugar Liga de Campeones». «La fastidiaron en la Champions, pero ahora solo hay que centrarse en terminar de los cuatro primeros», argumenta.

Manolo Morilla

Manolo Morilla, fan incondicional del Villarreal CF. / Manolo Nebot

Fan incondicional es Manolo Morilla que, como él mismo confiesa, vive por y para el Villarreal y es positivo: «Estoy muy satisfecho de la temporada del Villarreal, de esta y de todas. Se podía haber hecho mejor Champions, sí, pero influyen muchos factores. Qué le vamos a hacer». «Creo que el puesto Champions está más o menos claro, pero hay que apretar un poquito al final de liga», añade.

Ximo Mezquita

Ximo Mezquita es el abonado 190 del Villarreal CF. / Manolo Nebot

Uno de los socios clásicos del club es Ximo Mezquita, el abonado 190 del Villarreal, que analizó la campaña grogueta: «En Liga, aunque el juego no ha sido demasiado bueno, pero el equipo está bien y la clasificación es perfecta». «La Champions no fue bien, pero si el año que viene volvemos a ella, todo perdonado», arguye.

Fran Lorite

Fran Lorite, socio del Villarreal CF. / Manolo Nebot

Por último, otro socio incondicional es Fran Lorite, que fue sincero: «Es complicado, porque en realidad en Liga el Villarreal está batiendo récords y en general estamos contentos, pero es verdad que con el equipo que hay esperábamos haber hecho mejor papel en la Champions». «El objetivo es volver a jugar Liga de Campeones y pienso que lo vamos a conseguir», remarca.

